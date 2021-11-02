النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.97 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.2 %

ارتفعت أسعار النفط هامشياً خلال تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة آخر مستجدات العرض والطلب في ظل ترقب انعقاد اجتماع "أوبك +" في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع.

وكشف مسح لوكالة "رويترز"، أن إنتاج النفط من الدول الأعضاء في "أوبك" بلغ 27.50 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة 190 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، ومع ذلك فهو مستوى أقل من المستهدف عند 254 ألف برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، قرّرت الصين السحب من مخزونات البنزين والديزل، في خطوة تستهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة، كما اتجهت شركات النفط المملوكة للحكومة إلى زيادة معدل تشغيل منصات التكرير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3 % إلى 84.97 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 % عند 84.18 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.97 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط هامشياً خلال تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة آخر مستجدات العرض والطلب في ظل ترقب انعقاد اجتماع "أوبك +" في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع.

وكشف مسح لوكالة "رويترز"، أن إنتاج النفط من الدول الأعضاء في "أوبك" بلغ 27.50 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة 190 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، ومع ذلك فهو مستوى أقل من المستهدف عند 254 ألف برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، قرّرت الصين السحب من مخزونات البنزين والديزل، في خطوة تستهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة، كما اتجهت شركات النفط المملوكة للحكومة إلى زيادة معدل تشغيل منصات التكرير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3 % إلى 84.97 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 % عند 84.18 دولار للبرميل.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
09:56 AM

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.97 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.2 %

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
528

ارتفعت أسعار النفط هامشياً خلال تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة آخر مستجدات العرض والطلب في ظل ترقب انعقاد اجتماع "أوبك +" في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع.

وكشف مسح لوكالة "رويترز"، أن إنتاج النفط من الدول الأعضاء في "أوبك" بلغ 27.50 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة 190 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، ومع ذلك فهو مستوى أقل من المستهدف عند 254 ألف برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، قرّرت الصين السحب من مخزونات البنزين والديزل، في خطوة تستهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة، كما اتجهت شركات النفط المملوكة للحكومة إلى زيادة معدل تشغيل منصات التكرير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3 % إلى 84.97 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 % عند 84.18 دولار للبرميل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,979
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,061
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة