ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.97 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.2 %

ارتفعت أسعار النفط هامشياً خلال تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة آخر مستجدات العرض والطلب في ظل ترقب انعقاد اجتماع "أوبك +" في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع.

وكشف مسح لوكالة "رويترز"، أن إنتاج النفط من الدول الأعضاء في "أوبك" بلغ 27.50 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة 190 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، ومع ذلك فهو مستوى أقل من المستهدف عند 254 ألف برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، قرّرت الصين السحب من مخزونات البنزين والديزل، في خطوة تستهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة، كما اتجهت شركات النفط المملوكة للحكومة إلى زيادة معدل تشغيل منصات التكرير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3 % إلى 84.97 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 % عند 84.18 دولار للبرميل.