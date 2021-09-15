رد يفتح أزمة ويدفع مواطنين بالعارضة لتقديم شكوى ضد "المياه" للمحافظ

الفرع: تم التعامل مع المشكلة.. والأهالي حتى اللحظة مقطوع

تقدم عددٌ من سكان قرية قائم الصرحة بالعارضة أمس الثلاثاء، بشكوى إلى المحافظ ضد "المياه"؛ بيّنوا من خلالها أن مشروع المياه لا يزال مقطوعاً عن قريتهم منذ 40 يوماً حتى اللحظة على الرغم من تأكيد فرع "المياه" بجازان، في بيان له، نشرته "سبق"، الأسبوع الماضي، أنه تم تفعيل خطط الطوارئ وتعزيز الإمداد من مصادر بديلة لضمان استمرارية الخدمة للسكان، الأمر الذي أثار استياء الأهالي، موضحين أن المشكلة لا تزال قائمة.

وقال السكان إنه مضى على معاناتهم قرابة 40 يوماً مبدين أسفهم وانزعاجهم من رد فرع المياه بجازان مطالبين المحافظة بالوقوف على الموضوع، مناشدين الفرع بتبرير ما يحدث حول الانقطاع وما الأسباب؟ ومتسائلين أين خطة الطوارئ التي تحدث الفرع عنها؟

تفصيلاً؛ قالت الإدارة العامة للمياه بجازان، الأسبوع الماضي، في تعقيب لها حول خبر نشرته "سبق"، عن شكوى الانقطاع، إنه تم التعامل مع حدث تشغيلي أثر في كميات المياه الموزعة، وتم على الفور تفعيل خطط الطوارئ وتعزيز الإمداد من مصادر بديلة لضمان استمرارية الخدمة لسكان قائم الصرح.

وبعد الرد، أكّد الأهالي في الشكوى المقدمة للمحافظة أمس، حصلت "سبق" على نسخة منها، أن المشكلة لا تزال قائمة حتى اللحظة.

وكان عدد من سكان قرية قائم الصرحة بمحافظة العارضة- شرق منطقة جازان، قد اشتكوا من انقطاع مشروع المياه عن قريتهم، مشيرين إلى أن الفرع يتعذر بحجج وصفوها بغير المنطقية تارة بحدوث عطل وأخرى بالتحديث، موضحين أنهم يريدون إجابة شافية لما يحدث منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على حد قولهم.