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"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد

"نابارو" أشار إلى أهمية العمل عن بعد في تقليل العدوى

ذكر المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، اليوم (الاثنين)، أن التطعيم وحده لن يوقف وباء "كوفيد - 19"، فمن الضروري ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وقال "نابارو" في إيجاز صحفي: "إن اللقاحات وحدها لن توقف هذا الوباء بالكامل، يمكن للقاح أن يمنع الوفاة والإصابة الخطيرة، ولكن لوقف انتشار الفيروس، يجب أن نستخدم طرقا أخرى، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي من جهة، والصحة العامة الجيدة والخدمات الصحية من ناحية أخرى".

وبين أن العمل عن بعد هو أحد طرق تقليل احتمالية انتشار الفيروس.

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"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد
سبق

ذكر المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، اليوم (الاثنين)، أن التطعيم وحده لن يوقف وباء "كوفيد - 19"، فمن الضروري ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وقال "نابارو" في إيجاز صحفي: "إن اللقاحات وحدها لن توقف هذا الوباء بالكامل، يمكن للقاح أن يمنع الوفاة والإصابة الخطيرة، ولكن لوقف انتشار الفيروس، يجب أن نستخدم طرقا أخرى، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي من جهة، والصحة العامة الجيدة والخدمات الصحية من ناحية أخرى".

وبين أن العمل عن بعد هو أحد طرق تقليل احتمالية انتشار الفيروس.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
09:01 PM

"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد

"نابارو" أشار إلى أهمية العمل عن بعد في تقليل العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,254

ذكر المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، اليوم (الاثنين)، أن التطعيم وحده لن يوقف وباء "كوفيد - 19"، فمن الضروري ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وقال "نابارو" في إيجاز صحفي: "إن اللقاحات وحدها لن توقف هذا الوباء بالكامل، يمكن للقاح أن يمنع الوفاة والإصابة الخطيرة، ولكن لوقف انتشار الفيروس، يجب أن نستخدم طرقا أخرى، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي من جهة، والصحة العامة الجيدة والخدمات الصحية من ناحية أخرى".

وبين أن العمل عن بعد هو أحد طرق تقليل احتمالية انتشار الفيروس.

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