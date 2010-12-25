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بعد ضرب الحكم.. 100 ساعة في خدمة المجتمع عقاب القائد الروسي

قضت محكمة في مدينة موسكو الروسية، اليوم الجمعة، بقضاء قائد المنتخب الروسي لكرة القدم السابق رومان شيروكوف 100 ساعة في خدمة المجتمع بعدما قام بإهانة حكم مطلع هذا العام.

ووجد القضاه أن شيروكوف مذنبًا بإهانة حكم خلال مباراة ودية أقيمت في أغسطس، وضربه على وجهه ثم قام بركله.

وشارك شيروكوف في 56 مباراة دولية للمنتخب الروسي، وارتدى شارة قيادة الفريق في 2014. وأنهى شيروكوف مسيرته كلاعب في 2016 بفريق سيسكا موسكو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد ضرب الحكم.. 100 ساعة في خدمة المجتمع عقاب القائد الروسي
سبق

قضت محكمة في مدينة موسكو الروسية، اليوم الجمعة، بقضاء قائد المنتخب الروسي لكرة القدم السابق رومان شيروكوف 100 ساعة في خدمة المجتمع بعدما قام بإهانة حكم مطلع هذا العام.

ووجد القضاه أن شيروكوف مذنبًا بإهانة حكم خلال مباراة ودية أقيمت في أغسطس، وضربه على وجهه ثم قام بركله.

وشارك شيروكوف في 56 مباراة دولية للمنتخب الروسي، وارتدى شارة قيادة الفريق في 2014. وأنهى شيروكوف مسيرته كلاعب في 2016 بفريق سيسكا موسكو.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
06:40 PM

بعد ضرب الحكم.. 100 ساعة في خدمة المجتمع عقاب القائد الروسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة في مدينة موسكو الروسية، اليوم الجمعة، بقضاء قائد المنتخب الروسي لكرة القدم السابق رومان شيروكوف 100 ساعة في خدمة المجتمع بعدما قام بإهانة حكم مطلع هذا العام.

ووجد القضاه أن شيروكوف مذنبًا بإهانة حكم خلال مباراة ودية أقيمت في أغسطس، وضربه على وجهه ثم قام بركله.

وشارك شيروكوف في 56 مباراة دولية للمنتخب الروسي، وارتدى شارة قيادة الفريق في 2014. وأنهى شيروكوف مسيرته كلاعب في 2016 بفريق سيسكا موسكو.

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