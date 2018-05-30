وزراء الصحة الخليجيون يعتمدون التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة للتنقل بين دولهم

خلال فعاليات اجتماعهم الاستثنائي الخامس اليوم في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض

عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الاستثنائي الخامس اليوم في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.

وقد ترأست الاجتماعَ فائقة بن سعيد الصالح وزير الصحة بمملكة البحرين "رئيس الدورة الحالية"، وشارك في الاجتماع وزراء الصحة بدول المجلس، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد ناقش الوزراء في هذا الاجتماع، آخر المستجدات حول جائحة فيروس كورونا، واعتمدوا الدليل الخليجي الاسترشادي لاستخدامات لقاحات كوفيد-19، كما اعتمدوا التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة في دول المجلس للتنقل بين دول المجلس.

وتَقرر العمل مع الجهات المعنية بكل دولة على ربط هذه التطبيقات بطبقة تكامل إلكترونية بين تلك التطبيقات، عن طريق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى الموافقة على دراسة فحص التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 في دول المجلس، واعتماد الميزانية الخاصة بهذه الدراسة.

وأكد الوزراء في الاجتماع، أهمية الاستمرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، والاعتماد على التطبيقات المعتمدة في دول المجلس.

وشددوا على أهمية الاستمرار في تبادل المعلومات بين دول المجلس؛ وخاصةً فيما يتعلق بالمستجدات والتحورات في فيروس كوفيد-19، والإجراءات الاحترازية واللقاحات المتوفرة وفعاليتها.