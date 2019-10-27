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الطائف .. العثور على شاب متوفى معلقًا بحبل على عنقه قرب منزله

الجهات الأمنية تحقق في القضية تمهيدًا لإحالة أوراقها إلى النيابة العامة

تحقق شرطة محافظة الطائف في العثور على شاب متوفى وجد معلقًا بحبل حول رقبته بالقرب من منزله في أحد المراكز الجنوبية من المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على شاب شنق نفسه بالقرب من منزله، وعند انتقال الجهات الأمنية الدورية، وجد الشخص مشنوقًا بحبل حول عنقه. وباشر الهلال الأحمر وبعد الكشف على الشخص والتأكد من الوفاة، اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا.

باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ، فيما ما زالت الجهات الأمنية تحقق في القضية، تمهيدًا لإحالة كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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الطائف .. العثور على شاب متوفى معلقًا بحبل على عنقه قرب منزله
سبق

تحقق شرطة محافظة الطائف في العثور على شاب متوفى وجد معلقًا بحبل حول رقبته بالقرب من منزله في أحد المراكز الجنوبية من المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على شاب شنق نفسه بالقرب من منزله، وعند انتقال الجهات الأمنية الدورية، وجد الشخص مشنوقًا بحبل حول عنقه. وباشر الهلال الأحمر وبعد الكشف على الشخص والتأكد من الوفاة، اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا.

باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ، فيما ما زالت الجهات الأمنية تحقق في القضية، تمهيدًا لإحالة كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:56 PM

الطائف .. العثور على شاب متوفى معلقًا بحبل على عنقه قرب منزله

الجهات الأمنية تحقق في القضية تمهيدًا لإحالة أوراقها إلى النيابة العامة

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هادي العصيمي - الطائف
0
904

تحقق شرطة محافظة الطائف في العثور على شاب متوفى وجد معلقًا بحبل حول رقبته بالقرب من منزله في أحد المراكز الجنوبية من المحافظة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على شاب شنق نفسه بالقرب من منزله، وعند انتقال الجهات الأمنية الدورية، وجد الشخص مشنوقًا بحبل حول عنقه. وباشر الهلال الأحمر وبعد الكشف على الشخص والتأكد من الوفاة، اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا.

باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ، فيما ما زالت الجهات الأمنية تحقق في القضية، تمهيدًا لإحالة كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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