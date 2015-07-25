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بالصور.. "مسالخ الجوف" تستقبل أكثر من 18 ألف ذبيحة خلال عيد الأضحى

الأمانة تابعت من خلال الفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية

استقبلت مسالخ أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها ونقاط الذبح والمطابخ الأهلية المصرح لها، أكثر من 18 ألف رأس من الأغنام والمواشي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة "عمر الحموان": "إن المسالخ ونقاط الذبح التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها، وكذلك المطابخ المرخصة أنهت خلال أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 18 ألف رأس من الأغنام والماشية".

وأكد "الحموان" أن الأمانة تابعت من خلال الفرق الرقابية المختصة تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، مشيرًا إلى أن الأمانة حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. "مسالخ الجوف" تستقبل أكثر من 18 ألف ذبيحة خلال عيد الأضحى
سبق

استقبلت مسالخ أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها ونقاط الذبح والمطابخ الأهلية المصرح لها، أكثر من 18 ألف رأس من الأغنام والمواشي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة "عمر الحموان": "إن المسالخ ونقاط الذبح التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها، وكذلك المطابخ المرخصة أنهت خلال أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 18 ألف رأس من الأغنام والماشية".

وأكد "الحموان" أن الأمانة تابعت من خلال الفرق الرقابية المختصة تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، مشيرًا إلى أن الأمانة حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
01:22 AM

بالصور.. "مسالخ الجوف" تستقبل أكثر من 18 ألف ذبيحة خلال عيد الأضحى

الأمانة تابعت من خلال الفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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استقبلت مسالخ أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها ونقاط الذبح والمطابخ الأهلية المصرح لها، أكثر من 18 ألف رأس من الأغنام والمواشي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة "عمر الحموان": "إن المسالخ ونقاط الذبح التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها، وكذلك المطابخ المرخصة أنهت خلال أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 18 ألف رأس من الأغنام والماشية".

وأكد "الحموان" أن الأمانة تابعت من خلال الفرق الرقابية المختصة تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، مشيرًا إلى أن الأمانة حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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