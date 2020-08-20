النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس: منع دخول أي مسافر دون شهادة فحص بخلوه من كورونا

وزير الصحة يؤكد أن القرار شامل بغض النظر عن منطقة القدوم

منعت السلطات التونسية دخول أي شخص إلى أراضيها دون شهادة فحص مخبري تؤكد سلامته من مرض فيروس كورونا المسجد.


وذكر وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الحبيب كشو خلال مؤتمر صحفي أنه لن يتم السماح لأي مسافر بالدخول إلى الأراضي التونسية إلا بعد الاستظهار بتحليل سلبي يثبت خلوه من الفيروس مهما كانت المنطقة القادم منها.

تونس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس: منع دخول أي مسافر دون شهادة فحص بخلوه من كورونا
سبق

منعت السلطات التونسية دخول أي شخص إلى أراضيها دون شهادة فحص مخبري تؤكد سلامته من مرض فيروس كورونا المسجد.


وذكر وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الحبيب كشو خلال مؤتمر صحفي أنه لن يتم السماح لأي مسافر بالدخول إلى الأراضي التونسية إلا بعد الاستظهار بتحليل سلبي يثبت خلوه من الفيروس مهما كانت المنطقة القادم منها.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:28 PM

تونس: منع دخول أي مسافر دون شهادة فحص بخلوه من كورونا

وزير الصحة يؤكد أن القرار شامل بغض النظر عن منطقة القدوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
253

منعت السلطات التونسية دخول أي شخص إلى أراضيها دون شهادة فحص مخبري تؤكد سلامته من مرض فيروس كورونا المسجد.


وذكر وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الحبيب كشو خلال مؤتمر صحفي أنه لن يتم السماح لأي مسافر بالدخول إلى الأراضي التونسية إلا بعد الاستظهار بتحليل سلبي يثبت خلوه من الفيروس مهما كانت المنطقة القادم منها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,398
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,454
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,811

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة