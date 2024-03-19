النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عُمان تسجِّل 6 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 39

"الصحة العُمانية": 37 حالة مرتبطة بالسفر للخارج و13 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أمس تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع العدد إلى 39 حالة.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وزارة الصحة أن 37 حالة من الـ39 حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتَيْن. مشيرة إلى تماثُل 13 حالة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سلطنة عُمان تسجِّل 6 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 39
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أمس تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع العدد إلى 39 حالة.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وزارة الصحة أن 37 حالة من الـ39 حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتَيْن. مشيرة إلى تماثُل 13 حالة للشفاء.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:16 AM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:06 AM

سلطنة عُمان تسجِّل 6 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 39

"الصحة العُمانية": 37 حالة مرتبطة بالسفر للخارج و13 حالة تماثلت للشفاء

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
2
643

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أمس تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع العدد إلى 39 حالة.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وزارة الصحة أن 37 حالة من الـ39 حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتَيْن. مشيرة إلى تماثُل 13 حالة للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,374
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,756
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,933

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة