الإعلامي خالد ربيع لـ"سبق": انتقادي لبعض خدمات المنطقة بهدف تجويدها وتحسينها

قال: البعض فهم ذلك بشكل مختلف

أكد مراسل قناة "الإخبارية" بمنطقة الباحة خالد ربيع لـ"سبق" أن انتقاده لبعض خدمات المنطقة؛ لهدف تجويد الخدمة وتحسينها، وأن البعض قد يفهم ذلك بشكلٍ مختلف.

جاء ذلك بعد الجدل الواسع حول تقريره في نشرة السادسة على قناة "الإخبارية"، والذي قال فيه: إن "هناك مشكلة تعاني منها منطقة الباحة، وهي مقومات السياحة، فهناك قلّة في الفنادق وقلّة في المطاعم الشهيرة والمقاهي، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت في منطقة الباحة سيئة"، ليرد عليه المذيع جبريل أبوديه بقوله: "زعلتنا أنه ليس هناك اتصال وإنترنت جيّد، وأن عدد الفنادق قليل، والباحة واحدة من الوجهات المهمة سياحياً أن تكونوا على استعداد لاستقبال المزيد من القادمين من الضيوف إليكم".

وقال مراسل قناة "الإخبارية" بالباحة الإعلامي خالد ربيع لـ"سبق": إن "الباحة على رأس المصايف، ومقصد السائح من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون، وهي ضمن 10 وجهات سياحية في المملكة، وذلك بما لديها من مقومات طبيعية وبدعم من أميرها الدكتور حسام بن سعود، الذي نذر جهده ووقته لتطويرها وجعلها "جميلة الجميلات" كما أطلق عليها".

وأضاف: "عندما أنتقد الخدمات الفندقية أو خدمات الاتصالات والإنترنت هو فقط لتجويد الخدمة وتحسينها؛ فهدفنا مع الجهات الحكومية والخدمية مشترك، وهو المساهمة في التنمية والتطوير، وتقاريري في القناة "الإخبارية" تؤكد محبتي للمنطقة بغضّ النظر عن إخراج البعض لما ذكرته بغير سياقه وهدفه".

فيما وجدت كلمات "ربيع" انتشاراً كبيراً واختلافات في وجهات النظر بين المؤيد لما ذكر، وأن المنطقة لا تزال بحاجة للتطوير، ومعارض وأن المنطقة تشهد نهضة تنموية سياحية رفيعة.