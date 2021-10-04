النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة في عُمان: لا حوادث للسعوديين جرّاء إعصار شاهين

أهابت بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الطيران المدني

أكّدت سفارة المملكة في سلطنة عُمان، عدم وجود أي إصابات للمواطنين السعوديين في السلطنة نتيجة إعصار شاهين القوي؛ حيث وفّرت السفارة مساكن مناسبة لعددٍ من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

وقالت السفارة في تصريحات للعربية، إن هناك عديداً من المواطنين السعوديين الموجودين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرّض لها السلطنة في الوقت الحالي، وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

وأضافت أن المواطنين السعوديين كافة في السلطنة بسلام حتى اللحظة، وأهابت بالمواطنين السعوديين في عُمان، توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار.

كما حثّت السفارة، المواطنين في حالة الحاجة إلى المساعدة، على التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة في عُمان: لا حوادث للسعوديين جرّاء إعصار شاهين
سبق

أكّدت سفارة المملكة في سلطنة عُمان، عدم وجود أي إصابات للمواطنين السعوديين في السلطنة نتيجة إعصار شاهين القوي؛ حيث وفّرت السفارة مساكن مناسبة لعددٍ من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

وقالت السفارة في تصريحات للعربية، إن هناك عديداً من المواطنين السعوديين الموجودين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرّض لها السلطنة في الوقت الحالي، وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

وأضافت أن المواطنين السعوديين كافة في السلطنة بسلام حتى اللحظة، وأهابت بالمواطنين السعوديين في عُمان، توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار.

كما حثّت السفارة، المواطنين في حالة الحاجة إلى المساعدة، على التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
09:42 AM

سفارة المملكة في عُمان: لا حوادث للسعوديين جرّاء إعصار شاهين

أهابت بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الطيران المدني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,266

أكّدت سفارة المملكة في سلطنة عُمان، عدم وجود أي إصابات للمواطنين السعوديين في السلطنة نتيجة إعصار شاهين القوي؛ حيث وفّرت السفارة مساكن مناسبة لعددٍ من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

وقالت السفارة في تصريحات للعربية، إن هناك عديداً من المواطنين السعوديين الموجودين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرّض لها السلطنة في الوقت الحالي، وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

وأضافت أن المواطنين السعوديين كافة في السلطنة بسلام حتى اللحظة، وأهابت بالمواطنين السعوديين في عُمان، توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار.

كما حثّت السفارة، المواطنين في حالة الحاجة إلى المساعدة، على التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,806
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,444

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة