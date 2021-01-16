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الأمن الكويتي يضبط 10 إيرانيين تسللوا بحرًا إلى البلاد

بعضهم اختفى في حاويات القمامة

ذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم السبت أن أجهزة الأمن ضبطت 10 إيرانيين؛ تسللوا بحرًا إلى البلاد.

وأشارت صحيفة "الرأي" إلى أن عددًا من المواطنين أبلغوا السلطات برصدهم قاربًا، ترجَّل منه إيرانيون في ميناء عبدالله في منطقة الأحمدي، قبل أن يعود إلى إيران.

وبيّن مصدر أمني للصحيفة أن قوة من خفر السواحل بمساندة من الأمن العام رصدت المتسللين، وأمسكت بهم بين الشاليهات في الميناء، وأُحيلوا إلى جهة الاختصاص.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أن بعض المضبوطين اتخذوا من حاويات القمامة مكانًا للاختفاء قبل أن يجري ضبطهم، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

الكويت الأمن الكويتي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمن الكويتي يضبط 10 إيرانيين تسللوا بحرًا إلى البلاد
سبق

ذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم السبت أن أجهزة الأمن ضبطت 10 إيرانيين؛ تسللوا بحرًا إلى البلاد.

وأشارت صحيفة "الرأي" إلى أن عددًا من المواطنين أبلغوا السلطات برصدهم قاربًا، ترجَّل منه إيرانيون في ميناء عبدالله في منطقة الأحمدي، قبل أن يعود إلى إيران.

وبيّن مصدر أمني للصحيفة أن قوة من خفر السواحل بمساندة من الأمن العام رصدت المتسللين، وأمسكت بهم بين الشاليهات في الميناء، وأُحيلوا إلى جهة الاختصاص.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أن بعض المضبوطين اتخذوا من حاويات القمامة مكانًا للاختفاء قبل أن يجري ضبطهم، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:07 PM

الأمن الكويتي يضبط 10 إيرانيين تسللوا بحرًا إلى البلاد

بعضهم اختفى في حاويات القمامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم السبت أن أجهزة الأمن ضبطت 10 إيرانيين؛ تسللوا بحرًا إلى البلاد.

وأشارت صحيفة "الرأي" إلى أن عددًا من المواطنين أبلغوا السلطات برصدهم قاربًا، ترجَّل منه إيرانيون في ميناء عبدالله في منطقة الأحمدي، قبل أن يعود إلى إيران.

وبيّن مصدر أمني للصحيفة أن قوة من خفر السواحل بمساندة من الأمن العام رصدت المتسللين، وأمسكت بهم بين الشاليهات في الميناء، وأُحيلوا إلى جهة الاختصاص.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أن بعض المضبوطين اتخذوا من حاويات القمامة مكانًا للاختفاء قبل أن يجري ضبطهم، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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