"العواجي" يحتفل بزواج شقيقه في جدة

احتفل الزميل الإعلامي، مدير التحرير بوكالة الأنباء السعودية، محمد بن صديق العواجي، بزواج أخيه المهندس "عمر" في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور أهالي العروسين وعدد من الإعلاميين ورجال الثقافة والأدب والمسؤولين في القطاعات المختلفة.

"سبق" تبارك للعريس، وتتمنى له حياة سعيدة.