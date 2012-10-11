"ظل الجزيرة" موزعًا معتمدًا لسيارات شانجان في عسير

لتغطي بخدماتها مدينة أبها والمحافظات والمناطق التابعة لها

أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن تعيين شركة ظل الجزيرة للسيارات موزعًا معتمدًا لها في منطقة عسير، لتغطي بخدماتها مدينة أبها والمحافظات والمناطق التابعة لها، وتعد ظل الجزيرة من الشركات الرائدة التي تعمل في قطاع السيارات في منطقة عسير والمناطق التابعة لها من المملكة العربية السعودية، وتتمتع بسمعة تجارية ممتازة تجعلها مقصدًا لمن يرغب في شراء سيارة، فهي تمتلك العديد من صالات عرض السيارات.

ويُذكر أن شركة ظل الجزيرة قامت أخيرًا بافتتاح مركز متكامل مخصص لسيارات شانجان يشمل صالة عرض، بالإضافة إلى منطقة لتسليم السيارات الجديدة وقسم مجهز على أعلى المستويات طبقًا للمواصفات العالمية لعلامة شانجان متخصص بالصيانة السريعة، بالإضافة إلى قسم لقطع الغيار.

وتحدث الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في شركة المجدوعي، يوسف بن علي المجدوعي بمناسبة تدشين الفرع الجديد حيث قال: "نعتز بشراكتنا مع ظل الجزيرة، والتي تتمتع بشعبية كبيرة، ومعروفة بخدماتها المميزة وتعاملها الراقي مع عملائها، وبموجب اتفاقية التوزيع تتولى شركة ظل الجزيرة للسيارات تسويق وبيع سيارات شانجان في كل من منطقة عسير والمدن والمحافظات التابعة لها، ونتمنى أن نقدم الأفضل دائمًا لعملائنا".

وتحدث المدير العام لشركة ظل الجزيرة للسيارات، سعد بن هادي القحطاني فقال: "إنه لشرف كبير لنا أن ندخل في اتفاقية توزيع مع شركة عريقة مثل شركة المجدوعي – شانجان، ونفخر بأننا سنتولى بيع سيارات إحدى أفضل العلامات التجارية في العالم، "شانجان" التي استطاعت أن تحقق تفوقًا كبيرًا في صناعة السيارات على مستوى العالم بشكل عام، وكذلك على مستوى المملكة بشكل خاص لما تتميز به من جودة في التصميم وقوة في الأداء وتطور في تقنيات القيادة. إننا على ثقة – إن شاء الله – بأن تحقق سيارات شانجان نجاحًا كبيرًا مثل نجاحها في مناطق المملكة الأخرى بعون الله".