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اختتام حملة "موسم العثيم مول" وتسليم 12 سيارة رنج روفر 2020 للفائزين

فهد العثيم: نشكر عملاء وزوار العثيم مول.. وعدد المشاركين وصل لـ5 ملايين

احتفلت شركة عبدالله العثيم للاستثمار بمناسبة اختتام فعاليات حملة "موسم العثيم مول" بالعثيم مول الربوة بالرياض، بحضور فهد بن عبدالله العثيم نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي للشركة، كما شهد الاحتفال حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من العملاء وزوار المول، وتم تسليم الفائزين 12 سيارة "رنج روفر إيفوك موديل 2020".

وقال فهد العثيم: نشكر عملاء وزوار العثيم مول في مختلف مناطق المملكة للنجاح الذي حققته حملة موسم العثيم مول، والتجاوب الذي حَظِيت به؛ حيث قارب عدد المشاركين خمسة ملايين مشارك.

وقدّم الشكر لشركاء النجاح داخل العثيم مول من الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات متكاملة للزوار الذين يجدون كل ما يلبي احتياجاتهم من متاجر الموضة والأزياء العالمية والمطاعم والمقاهي ومدن الترفيه والسوبر ماركت، ويقضون أوقاتًا ممتعة في التسوق والترفيه في رحاب العثيم مول.

كما خصّ بالشكر الغرف التجارية في مختلف المناطق، الذين أشرفوا على السحوبات واختيار الفائزين.

وأضاف: الهدف الرئيسي من تنظيم حملة "موسم العثيم مول" وتقديم هذه الجوائز القيمة؛ يأتي في إطار تعزيز العلاقة مع زوار المول، وتقديم أفضل الخدمات التسويقية والترفيهية لقضاء أوقات ممتعة في رحابه طوال أيام الأسبوع.

وأردف: شركة العثيم للاستثمار -من خلال مجمعاتها على مستوى المملكة- سوف تواصل تقديم الأنشطة والفعاليات المميزة والمصحوبة بالجوائز المحفزة للجمهور؛ تقديرًا وعرفانًا لعملائنا الكرام، ولتعزيز التواصل من خلال العروض التشجيعية المبتكرة والمستمرة.

وكانت فعاليات موسم العثيم قد انطلقت في شهر أغسطس الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر في مجمعات العثيم مول في كل من: (الرياض، والأحساء، والدمام، وبريدة، وعنيزة)؛ وذلك في إطار البرامج والفعاليات الجاذبة التي تقدّمها مجمعات العثيم مول، واهتمامها بتلبية رغبات الأسر من المواطنين والمقيمين.

وكان الاشتراك في السحب للفوز بالسيارة القيمة، متاحًا لكل زوار العثيم مول بالمملكة؛ من خلال تعبئة الكوبون المجاني الذي وُزّع على الزوار، دون أن يكون التوزيع مرتبطًا بالشراء أو الحضور وقت عملية السحب، وأجريت جميع السحوبات بحضور ممثل الغرفة التجارية الصناعية.

وأجري السحب الأول في العثيم مول الأحساء، وفاز بالسيارة الأولى ريم أحمد البندر، وتم السحب الثاني في العثيم مول الدمام، وفاز بالسيارة الثانية محمد علي الربيع، وتم السحب الثالث في العثيم مول بريدة، وفاز بالسيارة الثالثة عبير حمد الشدوخي، وتم السحب الرابع في العثيم مول عنيزة، وفاز بالسيارة الرابعة عبدالله فهد الفضيخ، وتم السحب الخامس في العثيم مول الربوة بالرياض وفاز بالسيارة الخامسة فاطمة علي الحربي، وتم السحب السادس في العثيم مول خريص بالرياض وفاز بالسيارة السادسة بدرية فهد المطيري.

وأجري السحب السابع في العثيم مول الأحساء وفاز بالسيارة السابعة نورة جمال مكية، وتم السحب الثامن في العثيم مول الدمام وفاز بالسيارة الثامنة فاطمة سليمان الغماس، وتم السحب التاسع في العثيم مول بريدة وفاز بالسيارة التاسعة ريتال أياد السيف، وتم السحب العاشر في العثيم مول عنيزة وفاز بالجائزة العاشرة ناصر بدر القحطاني، وتم السحب الحادي عشر بالعثيم مول خريص وفاز بالسيارة محمد صالح المنصور، وتم السحب الأخير بالعثيم مول الربوة بالرياض وفاز بالسيارة محمد فهد العتيبي.

وحصلت حملة موسم العثيم "حملة درزن رنج" على جائزة التميز التسويقي لأفضل حملة تسويقية، ضمن حفل توزيع "جوائز مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط لعام 2019 "ريكون" الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي؛ وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز والتقديرات المميزة في صناعة المجمعات الكبرى بالمملكة والخليج.

وتقدم هذه الجائزة إلى المجمعات التجارية الكبرى تقديرًا للإنجازات البارزة التي حققتها في مجال صناعة تطوير المجمعات التجارية.

وتعد مجمعات "العثيم مول" إضافة متميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة بالمملكة والتي تعمل على إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي؛ تلبية لتطلعات الزوار من مختلف الأعمار.

وتحظى المجمعات بالاهتمام الكبير من قِبَل الزوار والمتسوقين وخاصة الأسر باعتبارها الخيار المفضل في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابها طوال أيام الأسبوع.

موسم العثيم مول شركة عبدالله العثيم للاستثمار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام حملة "موسم العثيم مول" وتسليم 12 سيارة رنج روفر 2020 للفائزين
سبق

احتفلت شركة عبدالله العثيم للاستثمار بمناسبة اختتام فعاليات حملة "موسم العثيم مول" بالعثيم مول الربوة بالرياض، بحضور فهد بن عبدالله العثيم نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي للشركة، كما شهد الاحتفال حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من العملاء وزوار المول، وتم تسليم الفائزين 12 سيارة "رنج روفر إيفوك موديل 2020".

وقال فهد العثيم: نشكر عملاء وزوار العثيم مول في مختلف مناطق المملكة للنجاح الذي حققته حملة موسم العثيم مول، والتجاوب الذي حَظِيت به؛ حيث قارب عدد المشاركين خمسة ملايين مشارك.

وقدّم الشكر لشركاء النجاح داخل العثيم مول من الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات متكاملة للزوار الذين يجدون كل ما يلبي احتياجاتهم من متاجر الموضة والأزياء العالمية والمطاعم والمقاهي ومدن الترفيه والسوبر ماركت، ويقضون أوقاتًا ممتعة في التسوق والترفيه في رحاب العثيم مول.

كما خصّ بالشكر الغرف التجارية في مختلف المناطق، الذين أشرفوا على السحوبات واختيار الفائزين.

وأضاف: الهدف الرئيسي من تنظيم حملة "موسم العثيم مول" وتقديم هذه الجوائز القيمة؛ يأتي في إطار تعزيز العلاقة مع زوار المول، وتقديم أفضل الخدمات التسويقية والترفيهية لقضاء أوقات ممتعة في رحابه طوال أيام الأسبوع.

وأردف: شركة العثيم للاستثمار -من خلال مجمعاتها على مستوى المملكة- سوف تواصل تقديم الأنشطة والفعاليات المميزة والمصحوبة بالجوائز المحفزة للجمهور؛ تقديرًا وعرفانًا لعملائنا الكرام، ولتعزيز التواصل من خلال العروض التشجيعية المبتكرة والمستمرة.

وكانت فعاليات موسم العثيم قد انطلقت في شهر أغسطس الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر في مجمعات العثيم مول في كل من: (الرياض، والأحساء، والدمام، وبريدة، وعنيزة)؛ وذلك في إطار البرامج والفعاليات الجاذبة التي تقدّمها مجمعات العثيم مول، واهتمامها بتلبية رغبات الأسر من المواطنين والمقيمين.

وكان الاشتراك في السحب للفوز بالسيارة القيمة، متاحًا لكل زوار العثيم مول بالمملكة؛ من خلال تعبئة الكوبون المجاني الذي وُزّع على الزوار، دون أن يكون التوزيع مرتبطًا بالشراء أو الحضور وقت عملية السحب، وأجريت جميع السحوبات بحضور ممثل الغرفة التجارية الصناعية.

وأجري السحب الأول في العثيم مول الأحساء، وفاز بالسيارة الأولى ريم أحمد البندر، وتم السحب الثاني في العثيم مول الدمام، وفاز بالسيارة الثانية محمد علي الربيع، وتم السحب الثالث في العثيم مول بريدة، وفاز بالسيارة الثالثة عبير حمد الشدوخي، وتم السحب الرابع في العثيم مول عنيزة، وفاز بالسيارة الرابعة عبدالله فهد الفضيخ، وتم السحب الخامس في العثيم مول الربوة بالرياض وفاز بالسيارة الخامسة فاطمة علي الحربي، وتم السحب السادس في العثيم مول خريص بالرياض وفاز بالسيارة السادسة بدرية فهد المطيري.

وأجري السحب السابع في العثيم مول الأحساء وفاز بالسيارة السابعة نورة جمال مكية، وتم السحب الثامن في العثيم مول الدمام وفاز بالسيارة الثامنة فاطمة سليمان الغماس، وتم السحب التاسع في العثيم مول بريدة وفاز بالسيارة التاسعة ريتال أياد السيف، وتم السحب العاشر في العثيم مول عنيزة وفاز بالجائزة العاشرة ناصر بدر القحطاني، وتم السحب الحادي عشر بالعثيم مول خريص وفاز بالسيارة محمد صالح المنصور، وتم السحب الأخير بالعثيم مول الربوة بالرياض وفاز بالسيارة محمد فهد العتيبي.

وحصلت حملة موسم العثيم "حملة درزن رنج" على جائزة التميز التسويقي لأفضل حملة تسويقية، ضمن حفل توزيع "جوائز مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط لعام 2019 "ريكون" الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي؛ وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز والتقديرات المميزة في صناعة المجمعات الكبرى بالمملكة والخليج.

وتقدم هذه الجائزة إلى المجمعات التجارية الكبرى تقديرًا للإنجازات البارزة التي حققتها في مجال صناعة تطوير المجمعات التجارية.

وتعد مجمعات "العثيم مول" إضافة متميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة بالمملكة والتي تعمل على إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي؛ تلبية لتطلعات الزوار من مختلف الأعمار.

وتحظى المجمعات بالاهتمام الكبير من قِبَل الزوار والمتسوقين وخاصة الأسر باعتبارها الخيار المفضل في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابها طوال أيام الأسبوع.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:22 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:52 PM

اختتام حملة "موسم العثيم مول" وتسليم 12 سيارة رنج روفر 2020 للفائزين

فهد العثيم: نشكر عملاء وزوار العثيم مول.. وعدد المشاركين وصل لـ5 ملايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت شركة عبدالله العثيم للاستثمار بمناسبة اختتام فعاليات حملة "موسم العثيم مول" بالعثيم مول الربوة بالرياض، بحضور فهد بن عبدالله العثيم نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي للشركة، كما شهد الاحتفال حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من العملاء وزوار المول، وتم تسليم الفائزين 12 سيارة "رنج روفر إيفوك موديل 2020".

وقال فهد العثيم: نشكر عملاء وزوار العثيم مول في مختلف مناطق المملكة للنجاح الذي حققته حملة موسم العثيم مول، والتجاوب الذي حَظِيت به؛ حيث قارب عدد المشاركين خمسة ملايين مشارك.

وقدّم الشكر لشركاء النجاح داخل العثيم مول من الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات متكاملة للزوار الذين يجدون كل ما يلبي احتياجاتهم من متاجر الموضة والأزياء العالمية والمطاعم والمقاهي ومدن الترفيه والسوبر ماركت، ويقضون أوقاتًا ممتعة في التسوق والترفيه في رحاب العثيم مول.

كما خصّ بالشكر الغرف التجارية في مختلف المناطق، الذين أشرفوا على السحوبات واختيار الفائزين.

وأضاف: الهدف الرئيسي من تنظيم حملة "موسم العثيم مول" وتقديم هذه الجوائز القيمة؛ يأتي في إطار تعزيز العلاقة مع زوار المول، وتقديم أفضل الخدمات التسويقية والترفيهية لقضاء أوقات ممتعة في رحابه طوال أيام الأسبوع.

وأردف: شركة العثيم للاستثمار -من خلال مجمعاتها على مستوى المملكة- سوف تواصل تقديم الأنشطة والفعاليات المميزة والمصحوبة بالجوائز المحفزة للجمهور؛ تقديرًا وعرفانًا لعملائنا الكرام، ولتعزيز التواصل من خلال العروض التشجيعية المبتكرة والمستمرة.

وكانت فعاليات موسم العثيم قد انطلقت في شهر أغسطس الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر في مجمعات العثيم مول في كل من: (الرياض، والأحساء، والدمام، وبريدة، وعنيزة)؛ وذلك في إطار البرامج والفعاليات الجاذبة التي تقدّمها مجمعات العثيم مول، واهتمامها بتلبية رغبات الأسر من المواطنين والمقيمين.

وكان الاشتراك في السحب للفوز بالسيارة القيمة، متاحًا لكل زوار العثيم مول بالمملكة؛ من خلال تعبئة الكوبون المجاني الذي وُزّع على الزوار، دون أن يكون التوزيع مرتبطًا بالشراء أو الحضور وقت عملية السحب، وأجريت جميع السحوبات بحضور ممثل الغرفة التجارية الصناعية.

وأجري السحب الأول في العثيم مول الأحساء، وفاز بالسيارة الأولى ريم أحمد البندر، وتم السحب الثاني في العثيم مول الدمام، وفاز بالسيارة الثانية محمد علي الربيع، وتم السحب الثالث في العثيم مول بريدة، وفاز بالسيارة الثالثة عبير حمد الشدوخي، وتم السحب الرابع في العثيم مول عنيزة، وفاز بالسيارة الرابعة عبدالله فهد الفضيخ، وتم السحب الخامس في العثيم مول الربوة بالرياض وفاز بالسيارة الخامسة فاطمة علي الحربي، وتم السحب السادس في العثيم مول خريص بالرياض وفاز بالسيارة السادسة بدرية فهد المطيري.

وأجري السحب السابع في العثيم مول الأحساء وفاز بالسيارة السابعة نورة جمال مكية، وتم السحب الثامن في العثيم مول الدمام وفاز بالسيارة الثامنة فاطمة سليمان الغماس، وتم السحب التاسع في العثيم مول بريدة وفاز بالسيارة التاسعة ريتال أياد السيف، وتم السحب العاشر في العثيم مول عنيزة وفاز بالجائزة العاشرة ناصر بدر القحطاني، وتم السحب الحادي عشر بالعثيم مول خريص وفاز بالسيارة محمد صالح المنصور، وتم السحب الأخير بالعثيم مول الربوة بالرياض وفاز بالسيارة محمد فهد العتيبي.

وحصلت حملة موسم العثيم "حملة درزن رنج" على جائزة التميز التسويقي لأفضل حملة تسويقية، ضمن حفل توزيع "جوائز مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط لعام 2019 "ريكون" الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي؛ وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز والتقديرات المميزة في صناعة المجمعات الكبرى بالمملكة والخليج.

وتقدم هذه الجائزة إلى المجمعات التجارية الكبرى تقديرًا للإنجازات البارزة التي حققتها في مجال صناعة تطوير المجمعات التجارية.

وتعد مجمعات "العثيم مول" إضافة متميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة بالمملكة والتي تعمل على إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي؛ تلبية لتطلعات الزوار من مختلف الأعمار.

وتحظى المجمعات بالاهتمام الكبير من قِبَل الزوار والمتسوقين وخاصة الأسر باعتبارها الخيار المفضل في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابها طوال أيام الأسبوع.

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