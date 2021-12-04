فيديو حريق الزفاف .. هرب الجميع لكن ما فعله رجلان كان صادمًا

هرب الضيوف حين اشتعلت النيران في حفل زفاف بالهند، ومن بقي منهم إما شارك في إطفاء الحريق أو ابتعد مكتفيًا بالمشاهدة، إلا هذين الرجلين اللذين تركا كل شيء وعكفا على تناول الطعام.

وتحت عنوان "احتفظ بهدوئك وواصل الأكل"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن هذين المدعوين تسببا بصدمة لكل من شاهدهما في حفل الزفاف أو شاهد الفيديو فيما بعد.

فقد اشتعلت النيران بسبب الألعاب النارية في حفل زفاف في مدينة بيواندي بولاية ماهاراشترا غربي الهند، وغادر معظم الضيوف هاربين من النيران، بينما ذهب البعض للمشاركة في إطفاء الحريق، وحتى من بقي كان يقف بعيدًا يراقب ما يحدث محاذرًا أن تصيبه النيران.

لكن وسط هذا الخضم الهادر جلس رجلان يواصلان التهام الطعام من البوفيه المجاني المفتوح للمدعويين، وقد خلت المائدة من الجميع بعدما هربوا.

وبلغ الانشغال بالرجلين حتى إنهما ردا باقتضاب على مصور الحفل، ثم لم يهتما بالرد عليه بعد ذلك، لكن المصور ترك كل الأحداث وركز على الضيفين الغريبين وأطباق الطعام أمامهما، لقد كانا يستمتعان جدًا بالطعام، ولسان حالهما يقول: "لسنا نبالي بالنيران .. احتفظ بهدوئك وواصل تناول الطعام".

ونقلت الصحيفة عن تليفزيون "إن دي تي في": أن الحريق اندلع في حفل الزفاف بسبب استخدام الألعاب النارية، وقد التهم الحريق ست دراجات نارية وبعض الكراسي وديكورات وزينة الحفل، وقد تم توجيه أربع سيارات إطفاء تمكنت في النهاية من السيطرة على الحريق دون إصابات.