النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو حريق الزفاف .. هرب الجميع لكن ما فعله رجلان كان صادمًا

هرب الضيوف حين اشتعلت النيران في حفل زفاف بالهند، ومن بقي منهم إما شارك في إطفاء الحريق أو ابتعد مكتفيًا بالمشاهدة، إلا هذين الرجلين اللذين تركا كل شيء وعكفا على تناول الطعام.

وتحت عنوان "احتفظ بهدوئك وواصل الأكل"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن هذين المدعوين تسببا بصدمة لكل من شاهدهما في حفل الزفاف أو شاهد الفيديو فيما بعد.

فقد اشتعلت النيران بسبب الألعاب النارية في حفل زفاف في مدينة بيواندي بولاية ماهاراشترا غربي الهند، وغادر معظم الضيوف هاربين من النيران، بينما ذهب البعض للمشاركة في إطفاء الحريق، وحتى من بقي كان يقف بعيدًا يراقب ما يحدث محاذرًا أن تصيبه النيران.

لكن وسط هذا الخضم الهادر جلس رجلان يواصلان التهام الطعام من البوفيه المجاني المفتوح للمدعويين، وقد خلت المائدة من الجميع بعدما هربوا.

وبلغ الانشغال بالرجلين حتى إنهما ردا باقتضاب على مصور الحفل، ثم لم يهتما بالرد عليه بعد ذلك، لكن المصور ترك كل الأحداث وركز على الضيفين الغريبين وأطباق الطعام أمامهما، لقد كانا يستمتعان جدًا بالطعام، ولسان حالهما يقول: "لسنا نبالي بالنيران .. احتفظ بهدوئك وواصل تناول الطعام".

ونقلت الصحيفة عن تليفزيون "إن دي تي في": أن الحريق اندلع في حفل الزفاف بسبب استخدام الألعاب النارية، وقد التهم الحريق ست دراجات نارية وبعض الكراسي وديكورات وزينة الحفل، وقد تم توجيه أربع سيارات إطفاء تمكنت في النهاية من السيطرة على الحريق دون إصابات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو حريق الزفاف .. هرب الجميع لكن ما فعله رجلان كان صادمًا
سبق

هرب الضيوف حين اشتعلت النيران في حفل زفاف بالهند، ومن بقي منهم إما شارك في إطفاء الحريق أو ابتعد مكتفيًا بالمشاهدة، إلا هذين الرجلين اللذين تركا كل شيء وعكفا على تناول الطعام.

وتحت عنوان "احتفظ بهدوئك وواصل الأكل"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن هذين المدعوين تسببا بصدمة لكل من شاهدهما في حفل الزفاف أو شاهد الفيديو فيما بعد.

فقد اشتعلت النيران بسبب الألعاب النارية في حفل زفاف في مدينة بيواندي بولاية ماهاراشترا غربي الهند، وغادر معظم الضيوف هاربين من النيران، بينما ذهب البعض للمشاركة في إطفاء الحريق، وحتى من بقي كان يقف بعيدًا يراقب ما يحدث محاذرًا أن تصيبه النيران.

لكن وسط هذا الخضم الهادر جلس رجلان يواصلان التهام الطعام من البوفيه المجاني المفتوح للمدعويين، وقد خلت المائدة من الجميع بعدما هربوا.

وبلغ الانشغال بالرجلين حتى إنهما ردا باقتضاب على مصور الحفل، ثم لم يهتما بالرد عليه بعد ذلك، لكن المصور ترك كل الأحداث وركز على الضيفين الغريبين وأطباق الطعام أمامهما، لقد كانا يستمتعان جدًا بالطعام، ولسان حالهما يقول: "لسنا نبالي بالنيران .. احتفظ بهدوئك وواصل تناول الطعام".

ونقلت الصحيفة عن تليفزيون "إن دي تي في": أن الحريق اندلع في حفل الزفاف بسبب استخدام الألعاب النارية، وقد التهم الحريق ست دراجات نارية وبعض الكراسي وديكورات وزينة الحفل، وقد تم توجيه أربع سيارات إطفاء تمكنت في النهاية من السيطرة على الحريق دون إصابات.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
11:43 AM

فيديو حريق الزفاف .. هرب الجميع لكن ما فعله رجلان كان صادمًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
13,937

هرب الضيوف حين اشتعلت النيران في حفل زفاف بالهند، ومن بقي منهم إما شارك في إطفاء الحريق أو ابتعد مكتفيًا بالمشاهدة، إلا هذين الرجلين اللذين تركا كل شيء وعكفا على تناول الطعام.

وتحت عنوان "احتفظ بهدوئك وواصل الأكل"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن هذين المدعوين تسببا بصدمة لكل من شاهدهما في حفل الزفاف أو شاهد الفيديو فيما بعد.

فقد اشتعلت النيران بسبب الألعاب النارية في حفل زفاف في مدينة بيواندي بولاية ماهاراشترا غربي الهند، وغادر معظم الضيوف هاربين من النيران، بينما ذهب البعض للمشاركة في إطفاء الحريق، وحتى من بقي كان يقف بعيدًا يراقب ما يحدث محاذرًا أن تصيبه النيران.

لكن وسط هذا الخضم الهادر جلس رجلان يواصلان التهام الطعام من البوفيه المجاني المفتوح للمدعويين، وقد خلت المائدة من الجميع بعدما هربوا.

وبلغ الانشغال بالرجلين حتى إنهما ردا باقتضاب على مصور الحفل، ثم لم يهتما بالرد عليه بعد ذلك، لكن المصور ترك كل الأحداث وركز على الضيفين الغريبين وأطباق الطعام أمامهما، لقد كانا يستمتعان جدًا بالطعام، ولسان حالهما يقول: "لسنا نبالي بالنيران .. احتفظ بهدوئك وواصل تناول الطعام".

ونقلت الصحيفة عن تليفزيون "إن دي تي في": أن الحريق اندلع في حفل الزفاف بسبب استخدام الألعاب النارية، وقد التهم الحريق ست دراجات نارية وبعض الكراسي وديكورات وزينة الحفل، وقد تم توجيه أربع سيارات إطفاء تمكنت في النهاية من السيطرة على الحريق دون إصابات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,124
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,514
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة