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فلسطين تسجل 680 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.1%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 680 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
06:09 PM

فلسطين تسجل 680 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.1%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8 % من مجمل الإصابات.

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