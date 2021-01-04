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خالد الفيصل: فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال

وزير الدولة للشؤون الخارجية.. في دورتها الرابعة

أعلن أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، فوز عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية، بجائزة الاعتدال لهذا العام.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها على "تويتر": أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل: الفائز بـ #جائزة_الاعتدال في دورتها الرابعة لعام 2020 الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء.

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد الفيصل: فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال
سبق

أعلن أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، فوز عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية، بجائزة الاعتدال لهذا العام.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها على "تويتر": أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل: الفائز بـ #جائزة_الاعتدال في دورتها الرابعة لعام 2020 الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
12:08 PM

خالد الفيصل: فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال

وزير الدولة للشؤون الخارجية.. في دورتها الرابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، فوز عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية، بجائزة الاعتدال لهذا العام.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها على "تويتر": أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل: الفائز بـ #جائزة_الاعتدال في دورتها الرابعة لعام 2020 الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء.

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