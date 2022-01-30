ماذا سيكون رد فعل حلف "الناتو" إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا؟

"ستولتنبرج" أشار إلى أن كييف ليست من أعضاء التكتل

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الأحد)، أنه لا توجد لدى الحلف أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، في حال إقدام روسيا على غزوها؛ لأنها ليست من أعضاء الحلف، بحسب ما أوردت "رويترز".

ورداً على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، قال "ستولتنبرج": "ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا، ونحن نركز على تقديم الدعم".