النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس إثر تدهور حالته الصحية

عانى فجأة مشكلات في الكلى وخلايا المخ والأعصاب

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، إثر تدهور مفاجئ في صحته حيث دخل العناية المركزة بالمستشفى الأميري الأسبوع الماضي.

وعانى عباس مشكلات في الكلى وخلايا المخ والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأكسجين، على الرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.

ووفق "روسيا اليوم" يعد من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجّهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، ولا سيما في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث عمل بمسرحيات، مثل "الحبوبة"، "السمكة والصياد"، "سندريلا"، "فيدو ديدو" وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالاً عدة، بينها "جلثم وميثة"، "سمسمية وسمسوم".

الفنان الكويتي جاسم عباس

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس إثر تدهور حالته الصحية
سبق

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، إثر تدهور مفاجئ في صحته حيث دخل العناية المركزة بالمستشفى الأميري الأسبوع الماضي.

وعانى عباس مشكلات في الكلى وخلايا المخ والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأكسجين، على الرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.

ووفق "روسيا اليوم" يعد من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجّهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، ولا سيما في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث عمل بمسرحيات، مثل "الحبوبة"، "السمكة والصياد"، "سندريلا"، "فيدو ديدو" وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالاً عدة، بينها "جلثم وميثة"، "سمسمية وسمسوم".

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
10:41 AM

وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس إثر تدهور حالته الصحية

عانى فجأة مشكلات في الكلى وخلايا المخ والأعصاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
16,207

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، إثر تدهور مفاجئ في صحته حيث دخل العناية المركزة بالمستشفى الأميري الأسبوع الماضي.

وعانى عباس مشكلات في الكلى وخلايا المخ والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأكسجين، على الرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.

ووفق "روسيا اليوم" يعد من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجّهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، ولا سيما في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث عمل بمسرحيات، مثل "الحبوبة"، "السمكة والصياد"، "سندريلا"، "فيدو ديدو" وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالاً عدة، بينها "جلثم وميثة"، "سمسمية وسمسوم".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة