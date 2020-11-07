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"النصر" يستعيد ذاكرة الانتصارات بهدفَيْن في مرمى "القادسية"

في ختام جولة "لنلهم العالم بقمتنا".. قبل مواجهة الهلال

استعاد النصر ذاكرة الانتصارات من جديد؛ وذلك عقب فوزه على فريق القادسية بهدفين دون رد في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في ختام جولة "لنلهم العالم بقمتنا".

وكان النصر قد حقَّق أسوأ بداية له في تاريخ المسابقة السعودية بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في أول ثلاث جولات من المسابقة.

وانتهت المباراة التي جمعت النصر بالقادسية بفوز الأول بهدفين دون رد؛ ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما بقي القادسية عند رصيده السابق البالغ 6 نقاط.

هدف المباراة الأول سجله اللاعبان عبدالإله العمري في الدقيقة الـ46، فيما سجل هدف الفريق الثاني اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الـ64.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة لنلهم العالم بقمتنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يستعيد ذاكرة الانتصارات بهدفَيْن في مرمى "القادسية"
سبق

استعاد النصر ذاكرة الانتصارات من جديد؛ وذلك عقب فوزه على فريق القادسية بهدفين دون رد في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في ختام جولة "لنلهم العالم بقمتنا".

وكان النصر قد حقَّق أسوأ بداية له في تاريخ المسابقة السعودية بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في أول ثلاث جولات من المسابقة.

وانتهت المباراة التي جمعت النصر بالقادسية بفوز الأول بهدفين دون رد؛ ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما بقي القادسية عند رصيده السابق البالغ 6 نقاط.

هدف المباراة الأول سجله اللاعبان عبدالإله العمري في الدقيقة الـ46، فيما سجل هدف الفريق الثاني اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الـ64.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:53 PM

"النصر" يستعيد ذاكرة الانتصارات بهدفَيْن في مرمى "القادسية"

في ختام جولة "لنلهم العالم بقمتنا".. قبل مواجهة الهلال

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محمد السيّد - الرياض
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استعاد النصر ذاكرة الانتصارات من جديد؛ وذلك عقب فوزه على فريق القادسية بهدفين دون رد في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في ختام جولة "لنلهم العالم بقمتنا".

وكان النصر قد حقَّق أسوأ بداية له في تاريخ المسابقة السعودية بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في أول ثلاث جولات من المسابقة.

وانتهت المباراة التي جمعت النصر بالقادسية بفوز الأول بهدفين دون رد؛ ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما بقي القادسية عند رصيده السابق البالغ 6 نقاط.

هدف المباراة الأول سجله اللاعبان عبدالإله العمري في الدقيقة الـ46، فيما سجل هدف الفريق الثاني اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الـ64.

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