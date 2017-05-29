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"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد اتخاذه الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكُّن الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" أن استمرار محاولة استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد جرائم حرب، لافتًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية وفق القانون الدولي الإنساني.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكُّن الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" أن استمرار محاولة استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد جرائم حرب، لافتًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية وفق القانون الدولي الإنساني.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
12:47 AM

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد اتخاذه الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,688

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكُّن الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" أن استمرار محاولة استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد جرائم حرب، لافتًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية وفق القانون الدولي الإنساني.

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