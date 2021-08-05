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"تيك توك" يؤكد اختباره ميزة جديدة لإضفاء المزيد من الحيوية للتطبيق

أعلن تطبيق "تيك توك" رسميًا اختباره ميزة جديدة، ستساعد على إضفاء المزيد من الحيوية للتطبيق.

وأوضح "تيك توك" في تصريحات لمتحدثه الرسمي، نقلها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن التطبيق بدأ في اختبار ميزة "القصص" الجديدة على عدد صغير من المستخدمين في الأسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم تيك توك: "نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة استخدام تيك توك، وحاليًا نحن نجرب طرقًا لمنح منشئي المحتوى تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمع تيك توك".

ولن تحل قصص "تيك توك" الجديدة مكان خدمات أخرى مثل "ديوتيز" أو "لايف" أو "سيتش"، وستظل موجودة كما هي.

يبدو أن "القصص" تعمل بنفس الطريقة حيث تختفي بعد 24 ساعة، ويمكنك معرفة من شاهد قصصك، ويمكنك قراءة التعليقات المتبقية على "القصص".

ولن تعيق القصص الشاشة الرئيسية الحالية، بل سيتم الوصول إليها عن طريق التمرير سريعًا جهة اليسار من الخلاصة الرئيسية، أو من خلال النقر على الصورة الرمزية للشخص.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تيك توك" يؤكد اختباره ميزة جديدة لإضفاء المزيد من الحيوية للتطبيق
سبق

أعلن تطبيق "تيك توك" رسميًا اختباره ميزة جديدة، ستساعد على إضفاء المزيد من الحيوية للتطبيق.

وأوضح "تيك توك" في تصريحات لمتحدثه الرسمي، نقلها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن التطبيق بدأ في اختبار ميزة "القصص" الجديدة على عدد صغير من المستخدمين في الأسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم تيك توك: "نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة استخدام تيك توك، وحاليًا نحن نجرب طرقًا لمنح منشئي المحتوى تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمع تيك توك".

ولن تحل قصص "تيك توك" الجديدة مكان خدمات أخرى مثل "ديوتيز" أو "لايف" أو "سيتش"، وستظل موجودة كما هي.

يبدو أن "القصص" تعمل بنفس الطريقة حيث تختفي بعد 24 ساعة، ويمكنك معرفة من شاهد قصصك، ويمكنك قراءة التعليقات المتبقية على "القصص".

ولن تعيق القصص الشاشة الرئيسية الحالية، بل سيتم الوصول إليها عن طريق التمرير سريعًا جهة اليسار من الخلاصة الرئيسية، أو من خلال النقر على الصورة الرمزية للشخص.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
06:24 PM

"تيك توك" يؤكد اختباره ميزة جديدة لإضفاء المزيد من الحيوية للتطبيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تطبيق "تيك توك" رسميًا اختباره ميزة جديدة، ستساعد على إضفاء المزيد من الحيوية للتطبيق.

وأوضح "تيك توك" في تصريحات لمتحدثه الرسمي، نقلها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن التطبيق بدأ في اختبار ميزة "القصص" الجديدة على عدد صغير من المستخدمين في الأسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم تيك توك: "نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة استخدام تيك توك، وحاليًا نحن نجرب طرقًا لمنح منشئي المحتوى تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمع تيك توك".

ولن تحل قصص "تيك توك" الجديدة مكان خدمات أخرى مثل "ديوتيز" أو "لايف" أو "سيتش"، وستظل موجودة كما هي.

يبدو أن "القصص" تعمل بنفس الطريقة حيث تختفي بعد 24 ساعة، ويمكنك معرفة من شاهد قصصك، ويمكنك قراءة التعليقات المتبقية على "القصص".

ولن تعيق القصص الشاشة الرئيسية الحالية، بل سيتم الوصول إليها عن طريق التمرير سريعًا جهة اليسار من الخلاصة الرئيسية، أو من خلال النقر على الصورة الرمزية للشخص.

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