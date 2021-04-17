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14 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثاني في "تعليم الليث" غدًا

يبدأ ١٤ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في إدارة التعليم بمحافظة الليث غدًا الأحد أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح مدير التعليم بالليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين- بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات، مكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، ومعالجة الفاقد التعليمي، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ودعا "الحازمي" إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وحث "الحازمي" الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما وفر لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم عن بعد ، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة داخل منازلهم لحفظها بعد أداء كل اختبار.

وناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم ، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

وأطلق قسم التوجيه والإرشاد "بنين- بنات" ممثلاً في وحدات الخدمات الإرشادية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين والمشرفات.

وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات والتعليم عن بعد، سخرت إدارة الإعلام والاتصال كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير الكثير من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية.

إدارة التعليم بمحافظة الليث الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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14 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثاني في "تعليم الليث" غدًا
سبق

يبدأ ١٤ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في إدارة التعليم بمحافظة الليث غدًا الأحد أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح مدير التعليم بالليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين- بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات، مكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، ومعالجة الفاقد التعليمي، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ودعا "الحازمي" إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وحث "الحازمي" الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما وفر لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم عن بعد ، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة داخل منازلهم لحفظها بعد أداء كل اختبار.

وناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم ، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

وأطلق قسم التوجيه والإرشاد "بنين- بنات" ممثلاً في وحدات الخدمات الإرشادية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين والمشرفات.

وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات والتعليم عن بعد، سخرت إدارة الإعلام والاتصال كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير الكثير من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
11:40 PM

14 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثاني في "تعليم الليث" غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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يبدأ ١٤ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في إدارة التعليم بمحافظة الليث غدًا الأحد أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح مدير التعليم بالليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين- بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات، مكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، ومعالجة الفاقد التعليمي، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ودعا "الحازمي" إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وحث "الحازمي" الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما وفر لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم عن بعد ، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة داخل منازلهم لحفظها بعد أداء كل اختبار.

وناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم ، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

وأطلق قسم التوجيه والإرشاد "بنين- بنات" ممثلاً في وحدات الخدمات الإرشادية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين والمشرفات.

وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات والتعليم عن بعد، سخرت إدارة الإعلام والاتصال كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير الكثير من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية.

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