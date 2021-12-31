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بعد أن شجَّ رأسه.. هل يحق للاعب النصر "أنسيلمو" التقدُّم بشكوى جنائية ضد لاعب الهلال؟ قانوني يجيب

أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أنه بحسب الأنظمة واللوائح لا يحق للاعب نادي النصر "أنسيلمو" التقدم بشكوى جنائية ضد لاعب نادي الهلال سالم الدوسري لدى الجهات المعنية؛ وذلك بعد تعرُّضه لإصابة من الأخير، عبارة عن شج في الرأس في إحدى المباريات التي جمعت الفريقين.

وأوضح "الأمير" أن المادة الـ59 من لائحة لجنة الانضباط تنص على أنه يتعهد الاتحاد وأعضاؤه واللاعبون والمسؤولون والإداريون ووكلاء ووسطاء المباريات وغيرهم بعدم التقاضي في المسائل المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم أمام المحاكم العادية إلا إذا كان هناك نص بذلك، تحديدًا في هذا النظام ولوائح الاتحاد الدولي.

وتفصيلاً، قال الأمير: "لا يحق له ذلك قانونيًّا بسبب تنازله مقدمًا أثناء توقيعه عقد العمل بالالتزام بجميع لوائح الاتحاد المحلي والدولي، التي تنص في أنظمتها الأساسية على عدم التقاضي في المسائل المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم أمام المحاكم العادية إلا بوجود نص يسمح بذلك".

النصر الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد أن شجَّ رأسه.. هل يحق للاعب النصر "أنسيلمو" التقدُّم بشكوى جنائية ضد لاعب الهلال؟ قانوني يجيب
سبق

أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أنه بحسب الأنظمة واللوائح لا يحق للاعب نادي النصر "أنسيلمو" التقدم بشكوى جنائية ضد لاعب نادي الهلال سالم الدوسري لدى الجهات المعنية؛ وذلك بعد تعرُّضه لإصابة من الأخير، عبارة عن شج في الرأس في إحدى المباريات التي جمعت الفريقين.

وأوضح "الأمير" أن المادة الـ59 من لائحة لجنة الانضباط تنص على أنه يتعهد الاتحاد وأعضاؤه واللاعبون والمسؤولون والإداريون ووكلاء ووسطاء المباريات وغيرهم بعدم التقاضي في المسائل المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم أمام المحاكم العادية إلا إذا كان هناك نص بذلك، تحديدًا في هذا النظام ولوائح الاتحاد الدولي.

وتفصيلاً، قال الأمير: "لا يحق له ذلك قانونيًّا بسبب تنازله مقدمًا أثناء توقيعه عقد العمل بالالتزام بجميع لوائح الاتحاد المحلي والدولي، التي تنص في أنظمتها الأساسية على عدم التقاضي في المسائل المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم أمام المحاكم العادية إلا بوجود نص يسمح بذلك".

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
09:40 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:17 AM

بعد أن شجَّ رأسه.. هل يحق للاعب النصر "أنسيلمو" التقدُّم بشكوى جنائية ضد لاعب الهلال؟ قانوني يجيب

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
7
18,264

أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أنه بحسب الأنظمة واللوائح لا يحق للاعب نادي النصر "أنسيلمو" التقدم بشكوى جنائية ضد لاعب نادي الهلال سالم الدوسري لدى الجهات المعنية؛ وذلك بعد تعرُّضه لإصابة من الأخير، عبارة عن شج في الرأس في إحدى المباريات التي جمعت الفريقين.

وأوضح "الأمير" أن المادة الـ59 من لائحة لجنة الانضباط تنص على أنه يتعهد الاتحاد وأعضاؤه واللاعبون والمسؤولون والإداريون ووكلاء ووسطاء المباريات وغيرهم بعدم التقاضي في المسائل المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم أمام المحاكم العادية إلا إذا كان هناك نص بذلك، تحديدًا في هذا النظام ولوائح الاتحاد الدولي.

وتفصيلاً، قال الأمير: "لا يحق له ذلك قانونيًّا بسبب تنازله مقدمًا أثناء توقيعه عقد العمل بالالتزام بجميع لوائح الاتحاد المحلي والدولي، التي تنص في أنظمتها الأساسية على عدم التقاضي في المسائل المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم أمام المحاكم العادية إلا بوجود نص يسمح بذلك".

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