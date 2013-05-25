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تقنية جديدة من "جوجل" يمكنها أن تنقذ هاتفك

معتمدة على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" قررت أن تعتمد تقنية جديدة في إحدى أبرز خدماتها يمكنها أن تنقذ هاتفك وسعة التخزين الخاصة به.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" منحت تطبيقها للصور "جوجل فوتوز" تقنية جديدة معتمدة على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، يمكنها التعرف على الصور الباهتة ولقطات الشاشة.

وينبّه "جوجل للصور" المستخدمين بفضل تلك التقنية لتلك الصور، التي يمكنها أن تستهلك سعة التخزين الخاصة بالهاتف وتبطئه بصورة كبيرة، من أجل حذفها من معرض الصور.

ومن المتوقع أن تبدأ جوجل بإطلاق التحديث الذي يتضمن تلك التقنية في "جوجل فوتوز" اعتباراً من أول يونيو.

وسيتزامن هذا مع تطبيق "جوجل فوتوز" سياسة جديدة، يمكن من خلالها المستخدم الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصوره عالية الجودة بحد أقصى 15 غيغابايت، فيما سيصبح تخطي تلك سعة التخزين المذكورة مدفوع الأجر.

وستمكّن "جوجل" مستخدميها من الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصورهم عالية الجودة لمدة 3 سنوات فقط.

وتؤكّد "جوجل" أنها لن تمسح أي صور خاصة بالمستخدم، بل ستنبّهه إلى تخطيه سعة التخزين المجانية، وتعرض عليه إما شراء سعة تخزين جديدة أو حذف عدد من الصور القديمة، مع تنبيهه إلى الصور غير عالية الجودة أو لقطات الشاشة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقنية جديدة من "جوجل" يمكنها أن تنقذ هاتفك
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" قررت أن تعتمد تقنية جديدة في إحدى أبرز خدماتها يمكنها أن تنقذ هاتفك وسعة التخزين الخاصة به.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" منحت تطبيقها للصور "جوجل فوتوز" تقنية جديدة معتمدة على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، يمكنها التعرف على الصور الباهتة ولقطات الشاشة.

وينبّه "جوجل للصور" المستخدمين بفضل تلك التقنية لتلك الصور، التي يمكنها أن تستهلك سعة التخزين الخاصة بالهاتف وتبطئه بصورة كبيرة، من أجل حذفها من معرض الصور.

ومن المتوقع أن تبدأ جوجل بإطلاق التحديث الذي يتضمن تلك التقنية في "جوجل فوتوز" اعتباراً من أول يونيو.

وسيتزامن هذا مع تطبيق "جوجل فوتوز" سياسة جديدة، يمكن من خلالها المستخدم الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصوره عالية الجودة بحد أقصى 15 غيغابايت، فيما سيصبح تخطي تلك سعة التخزين المذكورة مدفوع الأجر.

وستمكّن "جوجل" مستخدميها من الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصورهم عالية الجودة لمدة 3 سنوات فقط.

وتؤكّد "جوجل" أنها لن تمسح أي صور خاصة بالمستخدم، بل ستنبّهه إلى تخطيه سعة التخزين المجانية، وتعرض عليه إما شراء سعة تخزين جديدة أو حذف عدد من الصور القديمة، مع تنبيهه إلى الصور غير عالية الجودة أو لقطات الشاشة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
10:19 AM

تقنية جديدة من "جوجل" يمكنها أن تنقذ هاتفك

معتمدة على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" قررت أن تعتمد تقنية جديدة في إحدى أبرز خدماتها يمكنها أن تنقذ هاتفك وسعة التخزين الخاصة به.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" منحت تطبيقها للصور "جوجل فوتوز" تقنية جديدة معتمدة على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، يمكنها التعرف على الصور الباهتة ولقطات الشاشة.

وينبّه "جوجل للصور" المستخدمين بفضل تلك التقنية لتلك الصور، التي يمكنها أن تستهلك سعة التخزين الخاصة بالهاتف وتبطئه بصورة كبيرة، من أجل حذفها من معرض الصور.

ومن المتوقع أن تبدأ جوجل بإطلاق التحديث الذي يتضمن تلك التقنية في "جوجل فوتوز" اعتباراً من أول يونيو.

وسيتزامن هذا مع تطبيق "جوجل فوتوز" سياسة جديدة، يمكن من خلالها المستخدم الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصوره عالية الجودة بحد أقصى 15 غيغابايت، فيما سيصبح تخطي تلك سعة التخزين المذكورة مدفوع الأجر.

وستمكّن "جوجل" مستخدميها من الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصورهم عالية الجودة لمدة 3 سنوات فقط.

وتؤكّد "جوجل" أنها لن تمسح أي صور خاصة بالمستخدم، بل ستنبّهه إلى تخطيه سعة التخزين المجانية، وتعرض عليه إما شراء سعة تخزين جديدة أو حذف عدد من الصور القديمة، مع تنبيهه إلى الصور غير عالية الجودة أو لقطات الشاشة.

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