النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر توقّع اتفاقًا لإنشاء سد متعدّد الأغراض في جنوب السودان

يولد 10.40 ميغاوات من الكهرباء.. ويوفر مياهًا لنصف مليون نسمة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم (السبت)، توقيع اتفاق مع جنوب السودان لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض بالمدينة، التي تحمل ذات الاسم شمال غربي العاصمة جوبا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يقع على نهر "سيوى" أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوبي مدينة "واو" بجنوب السودان.

وأضافت أن السد يهدف لتوليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالي 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه فى الري التكميلي لحوالي 30 إلى 40 ألف فدان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر توقّع اتفاقًا لإنشاء سد متعدّد الأغراض في جنوب السودان
سبق

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم (السبت)، توقيع اتفاق مع جنوب السودان لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض بالمدينة، التي تحمل ذات الاسم شمال غربي العاصمة جوبا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يقع على نهر "سيوى" أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوبي مدينة "واو" بجنوب السودان.

وأضافت أن السد يهدف لتوليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالي 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه فى الري التكميلي لحوالي 30 إلى 40 ألف فدان.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
03:03 PM

مصر توقّع اتفاقًا لإنشاء سد متعدّد الأغراض في جنوب السودان

يولد 10.40 ميغاوات من الكهرباء.. ويوفر مياهًا لنصف مليون نسمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,474

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم (السبت)، توقيع اتفاق مع جنوب السودان لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض بالمدينة، التي تحمل ذات الاسم شمال غربي العاصمة جوبا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يقع على نهر "سيوى" أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوبي مدينة "واو" بجنوب السودان.

وأضافت أن السد يهدف لتوليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالي 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه فى الري التكميلي لحوالي 30 إلى 40 ألف فدان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,235
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,438
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,012

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة