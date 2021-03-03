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هدف لاعب الهلال كاريلو الأجمل في الجولة 21 من دوري المحترفين

حاز هدف لاعب الهلال البيروفي أندريه كاريلو، في مرمى الفتح، على جائزة أجمل أهداف الجولة 21، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقاً لاختيار الجماهير، حسب ما أعلنته رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وقد نافس، أندريه كاريلو، نجم الهلال، كلاً من الكاميروني ليندر تاوامـبا، لاعب التعاون، والأنغولي فابـيـو أبرو، لاعب الباطن، على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف نجم الهلال، بعد كرة ركنية أرسلها زميله فييتو إليه، قبل أن يحولها بالكعب بطريقة رائعة داخل شباك الفتح.

وحصل هدف كاريلو على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 17,535 صوتاً، حيث حصل على نسبة 68 % من الأصوات، بينما حل هدف تاوامبا في المرتبة الثانية بنسبة 17،4% من الأصوات، وجاء هدف فابيو، في المرتبة الثالثة برصيد 14،6% من الأصوات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هدف لاعب الهلال كاريلو الأجمل في الجولة 21 من دوري المحترفين
سبق

حاز هدف لاعب الهلال البيروفي أندريه كاريلو، في مرمى الفتح، على جائزة أجمل أهداف الجولة 21، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقاً لاختيار الجماهير، حسب ما أعلنته رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وقد نافس، أندريه كاريلو، نجم الهلال، كلاً من الكاميروني ليندر تاوامـبا، لاعب التعاون، والأنغولي فابـيـو أبرو، لاعب الباطن، على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف نجم الهلال، بعد كرة ركنية أرسلها زميله فييتو إليه، قبل أن يحولها بالكعب بطريقة رائعة داخل شباك الفتح.

وحصل هدف كاريلو على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 17,535 صوتاً، حيث حصل على نسبة 68 % من الأصوات، بينما حل هدف تاوامبا في المرتبة الثانية بنسبة 17،4% من الأصوات، وجاء هدف فابيو، في المرتبة الثالثة برصيد 14،6% من الأصوات.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
07:51 PM

هدف لاعب الهلال كاريلو الأجمل في الجولة 21 من دوري المحترفين

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محمود الحمد - الرياض
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حاز هدف لاعب الهلال البيروفي أندريه كاريلو، في مرمى الفتح، على جائزة أجمل أهداف الجولة 21، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقاً لاختيار الجماهير، حسب ما أعلنته رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وقد نافس، أندريه كاريلو، نجم الهلال، كلاً من الكاميروني ليندر تاوامـبا، لاعب التعاون، والأنغولي فابـيـو أبرو، لاعب الباطن، على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف نجم الهلال، بعد كرة ركنية أرسلها زميله فييتو إليه، قبل أن يحولها بالكعب بطريقة رائعة داخل شباك الفتح.

وحصل هدف كاريلو على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 17,535 صوتاً، حيث حصل على نسبة 68 % من الأصوات، بينما حل هدف تاوامبا في المرتبة الثانية بنسبة 17،4% من الأصوات، وجاء هدف فابيو، في المرتبة الثالثة برصيد 14،6% من الأصوات.

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