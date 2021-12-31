قبل الكلاسيكو مع "الأهلي".. "الشباب" يكشف سلامة لاعبيه

كشف نادي الشباب أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة كل لاعبي وطاقم الفريق الأول لكرة القدم من الإصابة بفيروس كورونا، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي يوم غد السبت.

ووفقاً لتعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض مباريات الجولة المقبلة بـ48 ساعة، أجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس الخميس المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وتنتظر الشباب وصيف جدول الترتيب مواجهة غاية في الأهمية حينما يحل ضيفاً على الأهلي صاحب المركز الحادي عشر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.