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قبل الكلاسيكو مع "الأهلي".. "الشباب" يكشف سلامة لاعبيه

كشف نادي الشباب أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة كل لاعبي وطاقم الفريق الأول لكرة القدم من الإصابة بفيروس كورونا، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي يوم غد السبت.

ووفقاً لتعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض مباريات الجولة المقبلة بـ48 ساعة، أجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس الخميس المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وتنتظر الشباب وصيف جدول الترتيب مواجهة غاية في الأهمية حينما يحل ضيفاً على الأهلي صاحب المركز الحادي عشر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

فيروس كورونا الجديد الأهلي الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل الكلاسيكو مع "الأهلي".. "الشباب" يكشف سلامة لاعبيه
سبق

كشف نادي الشباب أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة كل لاعبي وطاقم الفريق الأول لكرة القدم من الإصابة بفيروس كورونا، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي يوم غد السبت.

ووفقاً لتعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض مباريات الجولة المقبلة بـ48 ساعة، أجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس الخميس المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وتنتظر الشباب وصيف جدول الترتيب مواجهة غاية في الأهمية حينما يحل ضيفاً على الأهلي صاحب المركز الحادي عشر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
05:00 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:19 AM

قبل الكلاسيكو مع "الأهلي".. "الشباب" يكشف سلامة لاعبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي الشباب أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة كل لاعبي وطاقم الفريق الأول لكرة القدم من الإصابة بفيروس كورونا، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي يوم غد السبت.

ووفقاً لتعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض مباريات الجولة المقبلة بـ48 ساعة، أجرى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس الخميس المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وتنتظر الشباب وصيف جدول الترتيب مواجهة غاية في الأهمية حينما يحل ضيفاً على الأهلي صاحب المركز الحادي عشر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

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