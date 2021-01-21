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الخرج.. تغريدة تنتهي بضبط سائق قطع الإشارة بسرعة عالية وتهور

أحد المواطنين وثق الواقعة بالفيديو وأعقب ذلك  تفاعل سريع من "المرور"

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن وثق خلالها قيام قائد إحدى المركبات بقطع الإشارة بسرعة عالية بتقاطع طريق الملك عبدالله مع الخوارزمي بالخرج.

وأفاد المرور السعودي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أنه تم القبض على سائق المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، مثمنا للمواطن حرصه واهتمامه.

وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع فيديو لواقعة قيام إحدى المركبات بقطع إشارة المرور بسرعة وتهور كبيرين أمام دورية الشرطة دون احترام للنظام أو الحفاظ على سلامة سالكي الطريق وهي التغريدة التي لاقت تفاعل المرور بعد يومين فقط من نشرها.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخرج.. تغريدة تنتهي بضبط سائق قطع الإشارة بسرعة عالية وتهور
سبق

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن وثق خلالها قيام قائد إحدى المركبات بقطع الإشارة بسرعة عالية بتقاطع طريق الملك عبدالله مع الخوارزمي بالخرج.

وأفاد المرور السعودي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أنه تم القبض على سائق المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، مثمنا للمواطن حرصه واهتمامه.

وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع فيديو لواقعة قيام إحدى المركبات بقطع إشارة المرور بسرعة وتهور كبيرين أمام دورية الشرطة دون احترام للنظام أو الحفاظ على سلامة سالكي الطريق وهي التغريدة التي لاقت تفاعل المرور بعد يومين فقط من نشرها.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:06 PM

الخرج.. تغريدة تنتهي بضبط سائق قطع الإشارة بسرعة عالية وتهور

أحد المواطنين وثق الواقعة بالفيديو وأعقب ذلك  تفاعل سريع من "المرور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن وثق خلالها قيام قائد إحدى المركبات بقطع الإشارة بسرعة عالية بتقاطع طريق الملك عبدالله مع الخوارزمي بالخرج.

وأفاد المرور السعودي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أنه تم القبض على سائق المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، مثمنا للمواطن حرصه واهتمامه.

وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع فيديو لواقعة قيام إحدى المركبات بقطع إشارة المرور بسرعة وتهور كبيرين أمام دورية الشرطة دون احترام للنظام أو الحفاظ على سلامة سالكي الطريق وهي التغريدة التي لاقت تفاعل المرور بعد يومين فقط من نشرها.

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