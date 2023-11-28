النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الحازمي": نجاح يكلله دعم المملكة للإعلام..تقنيات والفخر لمنسوبي الصحيفة

علو كعب للإعلام السعودي.."سبق" تتوج مجدداً بعرش الصحافة العربية الذكية

فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من إثيوبيا

نظمت رحلات خاصة عارضة لإعادتهم

ذكر مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده بدأت في إعادة رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم (الأحد)، بعد أن أمرت برحلات خاصة عارضة لإعادتهم إلى البلاد.

وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية قررت إصدار أمر برحلة عارضة خاصة، لتسهيل مغادرة رعايانا، مدفوعة بالكامل، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من إثيوبيا
سبق

ذكر مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده بدأت في إعادة رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم (الأحد)، بعد أن أمرت برحلات خاصة عارضة لإعادتهم إلى البلاد.

وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية قررت إصدار أمر برحلة عارضة خاصة، لتسهيل مغادرة رعايانا، مدفوعة بالكامل، وفقاً لـ"رويترز".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
06:40 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
08:24 PM

فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من إثيوبيا

نظمت رحلات خاصة عارضة لإعادتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
387

ذكر مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده بدأت في إعادة رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم (الأحد)، بعد أن أمرت برحلات خاصة عارضة لإعادتهم إلى البلاد.

وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية قررت إصدار أمر برحلة عارضة خاصة، لتسهيل مغادرة رعايانا، مدفوعة بالكامل، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة