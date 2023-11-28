فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من إثيوبيا

نظمت رحلات خاصة عارضة لإعادتهم

ذكر مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده بدأت في إعادة رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم (الأحد)، بعد أن أمرت برحلات خاصة عارضة لإعادتهم إلى البلاد.

وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية قررت إصدار أمر برحلة عارضة خاصة، لتسهيل مغادرة رعايانا، مدفوعة بالكامل، وفقاً لـ"رويترز".