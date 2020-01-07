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رازفان: خلخلنا دفاعات الأهلي.. وجروس: الهدف الثاني كشف ضعف تركيزنا

أكد رازفان مدرب فريق الهلال أن ما توقعه حدث من حيث خوضهم مباراة قوية أمام فريق الأهلي والتي كسبها الهلال.

وقال بعد المباراة:"الفريقان يملكان قوة، ولكن حققنا انتصاراً مستحقاً".

وعن المباراة قال:" استحوذنا على المباراة وتحكمنا في تفاصيلها والمشكلة الوحيدة التي واجهتنا هي الهجمة المرتدة من الأهلي حيث عندهم رباعي هجومي مميز".

وزاد: بخلاف ذلك نجحنا في خلخلة دفاع فريق الأهلي واستطعنا أن نتفوق عليهم بعدم الاستعجال واستغلينا المساحات التي تركوها.

من جانبه قال جروس مدرب فريق الأهلي بعد المباراة:" نجحنا في إبعاد الخطورة عن مرمانا واعتمدنا على الهجمات المرتدة".

وأضاف: في الشوط الثاني وبعد مرور ربع ساعة غاب التركيز والدليل هدف الهلال الثاني الذي جاء من رمية جانبية لنا حيث كان من المفترض لعبها إلى الأمام ولكنهم لعبوها للخلف.


وختم حديثه بالقول:" الهلال استحوذ وسيطر واستحق الفوز".

مدرب الهلال رازفان مدرب الأهلي جروس الهلال الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رازفان: خلخلنا دفاعات الأهلي.. وجروس: الهدف الثاني كشف ضعف تركيزنا
سبق

أكد رازفان مدرب فريق الهلال أن ما توقعه حدث من حيث خوضهم مباراة قوية أمام فريق الأهلي والتي كسبها الهلال.

وقال بعد المباراة:"الفريقان يملكان قوة، ولكن حققنا انتصاراً مستحقاً".

وعن المباراة قال:" استحوذنا على المباراة وتحكمنا في تفاصيلها والمشكلة الوحيدة التي واجهتنا هي الهجمة المرتدة من الأهلي حيث عندهم رباعي هجومي مميز".

وزاد: بخلاف ذلك نجحنا في خلخلة دفاع فريق الأهلي واستطعنا أن نتفوق عليهم بعدم الاستعجال واستغلينا المساحات التي تركوها.

من جانبه قال جروس مدرب فريق الأهلي بعد المباراة:" نجحنا في إبعاد الخطورة عن مرمانا واعتمدنا على الهجمات المرتدة".

وأضاف: في الشوط الثاني وبعد مرور ربع ساعة غاب التركيز والدليل هدف الهلال الثاني الذي جاء من رمية جانبية لنا حيث كان من المفترض لعبها إلى الأمام ولكنهم لعبوها للخلف.


وختم حديثه بالقول:" الهلال استحوذ وسيطر واستحق الفوز".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
11:37 PM

رازفان: خلخلنا دفاعات الأهلي.. وجروس: الهدف الثاني كشف ضعف تركيزنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رازفان مدرب فريق الهلال أن ما توقعه حدث من حيث خوضهم مباراة قوية أمام فريق الأهلي والتي كسبها الهلال.

وقال بعد المباراة:"الفريقان يملكان قوة، ولكن حققنا انتصاراً مستحقاً".

وعن المباراة قال:" استحوذنا على المباراة وتحكمنا في تفاصيلها والمشكلة الوحيدة التي واجهتنا هي الهجمة المرتدة من الأهلي حيث عندهم رباعي هجومي مميز".

وزاد: بخلاف ذلك نجحنا في خلخلة دفاع فريق الأهلي واستطعنا أن نتفوق عليهم بعدم الاستعجال واستغلينا المساحات التي تركوها.

من جانبه قال جروس مدرب فريق الأهلي بعد المباراة:" نجحنا في إبعاد الخطورة عن مرمانا واعتمدنا على الهجمات المرتدة".

وأضاف: في الشوط الثاني وبعد مرور ربع ساعة غاب التركيز والدليل هدف الهلال الثاني الذي جاء من رمية جانبية لنا حيث كان من المفترض لعبها إلى الأمام ولكنهم لعبوها للخلف.


وختم حديثه بالقول:" الهلال استحوذ وسيطر واستحق الفوز".

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