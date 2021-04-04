النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نور مكة" يحقق الاعتماد المؤسسي الكامل في التخصصات الصحية لمدة 4 سنوات

يعدّ أكبر مركز تدريبي بالعاصمة المقدسة ويضم 26 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا

حصد مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة أربع سنوات؛ وذلك في إطار جهود المستشفى لتحقيق غاياته الإستراتيجية والمواءمة بينها وبين برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وفي التفاصيل: جاء ذلك بعد الزيارة التقييمية من قبل مقيمّي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي اطلعوا خلالها على ما تقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.

ويعد أكبر مركز تدريبي بمكة المكرمة، ويضم 26 برنامجًا تدريبيًّا تنوعت بين زمالة التخصص العام وزمالة التخصص الدقيق.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: يأتي ذلك تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوها لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة؛ كي تضمن تخرجًا متميزًا في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

يُشار إلى أن المستشفى يسعى منذ نشأته إلى الارتقاء بأدائه إلى أعلى المعايير المحلية والعالمية في سبيل الرفع بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين وزوار بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"نور مكة" يحقق الاعتماد المؤسسي الكامل في التخصصات الصحية لمدة 4 سنوات
سبق

حصد مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة أربع سنوات؛ وذلك في إطار جهود المستشفى لتحقيق غاياته الإستراتيجية والمواءمة بينها وبين برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وفي التفاصيل: جاء ذلك بعد الزيارة التقييمية من قبل مقيمّي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي اطلعوا خلالها على ما تقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.

ويعد أكبر مركز تدريبي بمكة المكرمة، ويضم 26 برنامجًا تدريبيًّا تنوعت بين زمالة التخصص العام وزمالة التخصص الدقيق.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: يأتي ذلك تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوها لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة؛ كي تضمن تخرجًا متميزًا في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

يُشار إلى أن المستشفى يسعى منذ نشأته إلى الارتقاء بأدائه إلى أعلى المعايير المحلية والعالمية في سبيل الرفع بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين وزوار بيت الله الحرام.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
09:18 PM

"نور مكة" يحقق الاعتماد المؤسسي الكامل في التخصصات الصحية لمدة 4 سنوات

يعدّ أكبر مركز تدريبي بالعاصمة المقدسة ويضم 26 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
212

حصد مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة أربع سنوات؛ وذلك في إطار جهود المستشفى لتحقيق غاياته الإستراتيجية والمواءمة بينها وبين برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وفي التفاصيل: جاء ذلك بعد الزيارة التقييمية من قبل مقيمّي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي اطلعوا خلالها على ما تقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.

ويعد أكبر مركز تدريبي بمكة المكرمة، ويضم 26 برنامجًا تدريبيًّا تنوعت بين زمالة التخصص العام وزمالة التخصص الدقيق.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: يأتي ذلك تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوها لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة؛ كي تضمن تخرجًا متميزًا في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

يُشار إلى أن المستشفى يسعى منذ نشأته إلى الارتقاء بأدائه إلى أعلى المعايير المحلية والعالمية في سبيل الرفع بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين وزوار بيت الله الحرام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,981
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة