النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. وزير "الإسلامية" يزور المدرسة الثانوية الشرعية بالعاصمة تيرانا

أكد أهمية فهم صحيح الإسلام ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال في جميع المعاملات

‬زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأربعاء المدرسة الثانوية الشرعية بالعاصمة تيرانا.

يأتي هذا ضمن برنامج زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، ومدير المدرسة والمدرسين فيها.

واستهل الوزير "آل الشيخ" زيارته بجولة في مرافق المدرسة، واستمع إلى شرح موجز عن تاريخها وما تقدمه من خدمات لأبناء ألبانيا.

كما التقى "آل الشيخ" بالمدرسين وعدد من الطلاب، وقدم لهم كلمات ونصائح مهمة أكد فيها أهمية فهم صحيح الإسلام ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال في جميع المعاملات، مبيناً أهمية الرسالة التي تحملها المدارس الشرعية في بيان تعليم النشء، وغرس القيم الإسلامية الأصيلة في نفوسهم.

يشار إلى أن المدرسة الثانوية الشرعية بتيرانا تم افتتاحها في عام 1931م بقرار من المؤتمر الأول للمشيخة الإسلامية، وأول مدير لها كان السيد كامل وعدد الطلاب الأوائل المسجلين بها 24 طالباً، واستمرت المدرسة نشاطها قرابة 40 سنة، إلى أن صدر القرار من الحكومة الشيوعية عام 1964م بإغلاق جميع المعابد والمساجد والكنائس ومنع التدين في البلد وشمل القرار إغلاق هذه المدرسة.

وتخرّجت أول دفعة لها في عام 1932م، وكان عددهم 16 طالباً، ووصل الطلاب الدارسون إلى 100 طالب ساكنين بالسكن و25 خارجه، ومن خصائص المدرسة في تلك السنوات أن الطالب يحق له أن يواصل دراسته الجامعية في أي تخصص آخر غير شرعي إذا أراد ذلك، وهذه الخاصية ما زالت باقية حتى يومنا الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. وزير "الإسلامية" يزور المدرسة الثانوية الشرعية بالعاصمة تيرانا
سبق

‬زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأربعاء المدرسة الثانوية الشرعية بالعاصمة تيرانا.

يأتي هذا ضمن برنامج زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، ومدير المدرسة والمدرسين فيها.

واستهل الوزير "آل الشيخ" زيارته بجولة في مرافق المدرسة، واستمع إلى شرح موجز عن تاريخها وما تقدمه من خدمات لأبناء ألبانيا.

كما التقى "آل الشيخ" بالمدرسين وعدد من الطلاب، وقدم لهم كلمات ونصائح مهمة أكد فيها أهمية فهم صحيح الإسلام ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال في جميع المعاملات، مبيناً أهمية الرسالة التي تحملها المدارس الشرعية في بيان تعليم النشء، وغرس القيم الإسلامية الأصيلة في نفوسهم.

يشار إلى أن المدرسة الثانوية الشرعية بتيرانا تم افتتاحها في عام 1931م بقرار من المؤتمر الأول للمشيخة الإسلامية، وأول مدير لها كان السيد كامل وعدد الطلاب الأوائل المسجلين بها 24 طالباً، واستمرت المدرسة نشاطها قرابة 40 سنة، إلى أن صدر القرار من الحكومة الشيوعية عام 1964م بإغلاق جميع المعابد والمساجد والكنائس ومنع التدين في البلد وشمل القرار إغلاق هذه المدرسة.

وتخرّجت أول دفعة لها في عام 1932م، وكان عددهم 16 طالباً، ووصل الطلاب الدارسون إلى 100 طالب ساكنين بالسكن و25 خارجه، ومن خصائص المدرسة في تلك السنوات أن الطالب يحق له أن يواصل دراسته الجامعية في أي تخصص آخر غير شرعي إذا أراد ذلك، وهذه الخاصية ما زالت باقية حتى يومنا الحالي.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
06:30 PM

بالصور.. وزير "الإسلامية" يزور المدرسة الثانوية الشرعية بالعاصمة تيرانا

أكد أهمية فهم صحيح الإسلام ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال في جميع المعاملات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,399

‬زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأربعاء المدرسة الثانوية الشرعية بالعاصمة تيرانا.

يأتي هذا ضمن برنامج زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، ومدير المدرسة والمدرسين فيها.

واستهل الوزير "آل الشيخ" زيارته بجولة في مرافق المدرسة، واستمع إلى شرح موجز عن تاريخها وما تقدمه من خدمات لأبناء ألبانيا.

كما التقى "آل الشيخ" بالمدرسين وعدد من الطلاب، وقدم لهم كلمات ونصائح مهمة أكد فيها أهمية فهم صحيح الإسلام ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال في جميع المعاملات، مبيناً أهمية الرسالة التي تحملها المدارس الشرعية في بيان تعليم النشء، وغرس القيم الإسلامية الأصيلة في نفوسهم.

يشار إلى أن المدرسة الثانوية الشرعية بتيرانا تم افتتاحها في عام 1931م بقرار من المؤتمر الأول للمشيخة الإسلامية، وأول مدير لها كان السيد كامل وعدد الطلاب الأوائل المسجلين بها 24 طالباً، واستمرت المدرسة نشاطها قرابة 40 سنة، إلى أن صدر القرار من الحكومة الشيوعية عام 1964م بإغلاق جميع المعابد والمساجد والكنائس ومنع التدين في البلد وشمل القرار إغلاق هذه المدرسة.

وتخرّجت أول دفعة لها في عام 1932م، وكان عددهم 16 طالباً، ووصل الطلاب الدارسون إلى 100 طالب ساكنين بالسكن و25 خارجه، ومن خصائص المدرسة في تلك السنوات أن الطالب يحق له أن يواصل دراسته الجامعية في أي تخصص آخر غير شرعي إذا أراد ذلك، وهذه الخاصية ما زالت باقية حتى يومنا الحالي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة