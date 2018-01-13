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"الفيصل" يدشّن غدًا الحديقة الثقافية بواجهة جدة البحرية

إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي بمشاركة 14 جهة

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، غدًا الأحد، الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية، والتي يتخللها تنفيذ أكثر من 51 فعالية.

وبحسب أمانة ملتقى مكة الثقافي فإن الجهات المشاركة في الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة 14 جهة، وشهد الاجتماع التحضيري الاتفاق على تنفيذ أكثر من 51 فعالية.

وأضافت الأمانة: فعاليات الحديقة لهذا العام تستمر لمدة أسبوعين، وستكون متنوعة تناسب زوار الحديقة؛ حيث تنوعت الفعاليات بين فعاليات موجهة للأطفال، وفعاليات موجهة لكل الأعمار في المنطقة المفتوحة وفي مسرح الحديقة.

وأردفت: تتضمن الفعاليات المزمع تنفيذها: "قبة اللغة العربية، فصحاء بالتقنية، موشحات أندلسية، أمسيات شعرية، مسرحيات، معرض صور، مراسم حرة، تعليم الخط العربي، مقطوعات موسيقية، مساجلات شعرية، مسابقات يومية، مقهى الثقافة، إطلاق شخصيتي الرسوم المتحركة "فصيح، وفصيحة"، مسرح العرائس، أمسيات قصصية، المكتبة المتنقلة "عربات الكتب"، توزيع كتب ومجلات، أوبريتات"، وغيرها من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة التي تصب جميعها في إسعاد زوار الحديقة الثقافية وزيادة مخزونهم الثقافي؛ كونها فعاليات تعنى باللغة العربية الفصحى وتعزز موضوع الملتقى للعام الحالي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"؟.

وقال المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي: الحديقة الثقافية إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي، وهي الراعي الرسمي لها، وتقع على مساحة تقدر بـ42 ألف متر مربع في واجهة جدة البحرية، وتحظى بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في: "ملتقى مكة الثقافي، أمانة جدة، تعليم جدة، جامعة جدة، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الطائف، أكاديمية الشعر العربي، تعليم الطائف، شركة الكهرباء، جمعية الثقافة والفنون بجدة، تعليم مكة، نادي جدة الأدبي، رئاسة الحرمين، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وأشار إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع، وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم.

خالد الفيصل واجهة جدة البحرية الحديقة الثقافية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يدشّن غدًا الحديقة الثقافية بواجهة جدة البحرية
سبق

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، غدًا الأحد، الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية، والتي يتخللها تنفيذ أكثر من 51 فعالية.

وبحسب أمانة ملتقى مكة الثقافي فإن الجهات المشاركة في الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة 14 جهة، وشهد الاجتماع التحضيري الاتفاق على تنفيذ أكثر من 51 فعالية.

وأضافت الأمانة: فعاليات الحديقة لهذا العام تستمر لمدة أسبوعين، وستكون متنوعة تناسب زوار الحديقة؛ حيث تنوعت الفعاليات بين فعاليات موجهة للأطفال، وفعاليات موجهة لكل الأعمار في المنطقة المفتوحة وفي مسرح الحديقة.

وأردفت: تتضمن الفعاليات المزمع تنفيذها: "قبة اللغة العربية، فصحاء بالتقنية، موشحات أندلسية، أمسيات شعرية، مسرحيات، معرض صور، مراسم حرة، تعليم الخط العربي، مقطوعات موسيقية، مساجلات شعرية، مسابقات يومية، مقهى الثقافة، إطلاق شخصيتي الرسوم المتحركة "فصيح، وفصيحة"، مسرح العرائس، أمسيات قصصية، المكتبة المتنقلة "عربات الكتب"، توزيع كتب ومجلات، أوبريتات"، وغيرها من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة التي تصب جميعها في إسعاد زوار الحديقة الثقافية وزيادة مخزونهم الثقافي؛ كونها فعاليات تعنى باللغة العربية الفصحى وتعزز موضوع الملتقى للعام الحالي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"؟.

وقال المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي: الحديقة الثقافية إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي، وهي الراعي الرسمي لها، وتقع على مساحة تقدر بـ42 ألف متر مربع في واجهة جدة البحرية، وتحظى بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في: "ملتقى مكة الثقافي، أمانة جدة، تعليم جدة، جامعة جدة، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الطائف، أكاديمية الشعر العربي، تعليم الطائف، شركة الكهرباء، جمعية الثقافة والفنون بجدة، تعليم مكة، نادي جدة الأدبي، رئاسة الحرمين، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وأشار إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع، وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
01:14 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:11 AM

"الفيصل" يدشّن غدًا الحديقة الثقافية بواجهة جدة البحرية

إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي بمشاركة 14 جهة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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5,467

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، غدًا الأحد، الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية، والتي يتخللها تنفيذ أكثر من 51 فعالية.

وبحسب أمانة ملتقى مكة الثقافي فإن الجهات المشاركة في الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة 14 جهة، وشهد الاجتماع التحضيري الاتفاق على تنفيذ أكثر من 51 فعالية.

وأضافت الأمانة: فعاليات الحديقة لهذا العام تستمر لمدة أسبوعين، وستكون متنوعة تناسب زوار الحديقة؛ حيث تنوعت الفعاليات بين فعاليات موجهة للأطفال، وفعاليات موجهة لكل الأعمار في المنطقة المفتوحة وفي مسرح الحديقة.

وأردفت: تتضمن الفعاليات المزمع تنفيذها: "قبة اللغة العربية، فصحاء بالتقنية، موشحات أندلسية، أمسيات شعرية، مسرحيات، معرض صور، مراسم حرة، تعليم الخط العربي، مقطوعات موسيقية، مساجلات شعرية، مسابقات يومية، مقهى الثقافة، إطلاق شخصيتي الرسوم المتحركة "فصيح، وفصيحة"، مسرح العرائس، أمسيات قصصية، المكتبة المتنقلة "عربات الكتب"، توزيع كتب ومجلات، أوبريتات"، وغيرها من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة التي تصب جميعها في إسعاد زوار الحديقة الثقافية وزيادة مخزونهم الثقافي؛ كونها فعاليات تعنى باللغة العربية الفصحى وتعزز موضوع الملتقى للعام الحالي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"؟.

وقال المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي: الحديقة الثقافية إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي، وهي الراعي الرسمي لها، وتقع على مساحة تقدر بـ42 ألف متر مربع في واجهة جدة البحرية، وتحظى بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في: "ملتقى مكة الثقافي، أمانة جدة، تعليم جدة، جامعة جدة، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الطائف، أكاديمية الشعر العربي، تعليم الطائف، شركة الكهرباء، جمعية الثقافة والفنون بجدة، تعليم مكة، نادي جدة الأدبي، رئاسة الحرمين، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وأشار إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع، وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم.

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