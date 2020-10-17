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المعارضة التركية: أردوغان وحزبه يمارسان "صمت القبور" أمام المقاطعة السعودية

استنكرت سكوتهم في ظل أزمة اقتصادية تجتاح البلاد

استنكرت عضو حزب الخير التركي، إلاي أكسوي، صمت حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، تجاه الأزمة الناتجة عن مقاطعة المنتجات والبضائع التركية في السعودية والدول العربية، وكذلك دعوة بعض الجهات بالمملكة للمواطنين بمقاطعة المنتجات التركية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد.

وقالت "أكسوي" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "جميع أصحاب المتاجر في السعودية مدعوون لمقاطعة البضائع التركية، وبدأ بعضهم يعلقون ملصقات كتب عليها: "أنا لا أبيع المنتجات التركية لواجبي الوطني"، ولكن لا يوجد صوت من حزب العدالة والتنمية تجاه الأزمة".

يُذكر أن معدل شراء السعوديين للعقارات في تركيا، قد انخفض بعد إصدار المملكة قرارًا رسميًا بحظر استيراد ودخول كل ما يحمل أختامًا تركية إلى أراضيها، بدايةً من نهاية سبتمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية، عجلان العجلان، ناشد جميع المواطنين والتجار، مقاطعة كل ما هو تركي، وألا يقتصر ذلك على البضائع والمنتجات، لتمتد المقاطعة للأنشطة السياحية والاستثمارات أيضًا، وذلك بعد شكوى بعض التجار من تعطل بضائعهم الواردة من تركيا، وردًا على ذلك، قدمت أنقرة شكوى لدى منظمة التجارة العالمية بحق السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعارضة التركية: أردوغان وحزبه يمارسان "صمت القبور" أمام المقاطعة السعودية
سبق

استنكرت عضو حزب الخير التركي، إلاي أكسوي، صمت حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، تجاه الأزمة الناتجة عن مقاطعة المنتجات والبضائع التركية في السعودية والدول العربية، وكذلك دعوة بعض الجهات بالمملكة للمواطنين بمقاطعة المنتجات التركية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد.

وقالت "أكسوي" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "جميع أصحاب المتاجر في السعودية مدعوون لمقاطعة البضائع التركية، وبدأ بعضهم يعلقون ملصقات كتب عليها: "أنا لا أبيع المنتجات التركية لواجبي الوطني"، ولكن لا يوجد صوت من حزب العدالة والتنمية تجاه الأزمة".

يُذكر أن معدل شراء السعوديين للعقارات في تركيا، قد انخفض بعد إصدار المملكة قرارًا رسميًا بحظر استيراد ودخول كل ما يحمل أختامًا تركية إلى أراضيها، بدايةً من نهاية سبتمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية، عجلان العجلان، ناشد جميع المواطنين والتجار، مقاطعة كل ما هو تركي، وألا يقتصر ذلك على البضائع والمنتجات، لتمتد المقاطعة للأنشطة السياحية والاستثمارات أيضًا، وذلك بعد شكوى بعض التجار من تعطل بضائعهم الواردة من تركيا، وردًا على ذلك، قدمت أنقرة شكوى لدى منظمة التجارة العالمية بحق السعودية.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
05:43 PM

المعارضة التركية: أردوغان وحزبه يمارسان "صمت القبور" أمام المقاطعة السعودية

استنكرت سكوتهم في ظل أزمة اقتصادية تجتاح البلاد

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حامد العلي - الرياض
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5,661

استنكرت عضو حزب الخير التركي، إلاي أكسوي، صمت حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، تجاه الأزمة الناتجة عن مقاطعة المنتجات والبضائع التركية في السعودية والدول العربية، وكذلك دعوة بعض الجهات بالمملكة للمواطنين بمقاطعة المنتجات التركية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد.

وقالت "أكسوي" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "جميع أصحاب المتاجر في السعودية مدعوون لمقاطعة البضائع التركية، وبدأ بعضهم يعلقون ملصقات كتب عليها: "أنا لا أبيع المنتجات التركية لواجبي الوطني"، ولكن لا يوجد صوت من حزب العدالة والتنمية تجاه الأزمة".

يُذكر أن معدل شراء السعوديين للعقارات في تركيا، قد انخفض بعد إصدار المملكة قرارًا رسميًا بحظر استيراد ودخول كل ما يحمل أختامًا تركية إلى أراضيها، بدايةً من نهاية سبتمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية، عجلان العجلان، ناشد جميع المواطنين والتجار، مقاطعة كل ما هو تركي، وألا يقتصر ذلك على البضائع والمنتجات، لتمتد المقاطعة للأنشطة السياحية والاستثمارات أيضًا، وذلك بعد شكوى بعض التجار من تعطل بضائعهم الواردة من تركيا، وردًا على ذلك، قدمت أنقرة شكوى لدى منظمة التجارة العالمية بحق السعودية.

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