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بالفيديو.. لحظة انفجار شاحنة غاز ومقتل 14 شخصًا

هرب الناس من سياراتهم لكن الانفجار كان أسرع

على أحد الطرق السريعة بالمكسيك، هبط الناس من سياراتهم وهربوا منها مبتعدين، على بُعد كانت النار مشتعلة في شاحنة لنقل الغاز المسال، بعد ثوان انفجرت الشاحنة وتسببت في مقتل 14 شخصًا.

وحسب وكالة "شينخوا"، وقع الحادث صباح الاثنين الماضي، على أحد الطرق السريعة في ولاية ناياريت غربي المكسيك.

وبحسب تقرير لمكتب المدعي العام في ناياريت؛ فقد تحطمت الشاحنة وانفجرت على طول الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا في ولاية خاليسكو الغربية.

وأثر الانفجار على ثلاث سيارات أخرى، عثرت فيها السلطات على جثث 12 شخصًا؛ فيما عُثر على جثة ثالثة على المدرج يُشتبه في أنها تخص السائق أو مساعده؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى مصرع 14 شخصًا.

وذكر التقرير أن "الانفجار وصل إلى منطقة مساحتها نحو هكتارين، تضررت فيه أربع سيارات بالكامل (شاحنة صهريج، ومركبتان، صغيرتان، وشاحنة)".

وأصدرت أمانة ناياريت للأمن وحماية المواطنين، بيانًا جاء فيه أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاحنة كانت تسير نحو غوادالاخارا عندما فقدت السيطرة وانقلبت وانفجرت بالقرب من جالا، وهي بلدة في جنوب ناياريت، بالقرب من حدودها مع خاليسكو.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها محطة تلفزيونية محلية أن الانفجار أدى إلى إطلاق عمود هائل من النار ثم دخان أسود فيما بعد؛ بينما خرج الناس من سياراتهم هربًا إلى بر الأمان.

وقال مسؤولون في ناياريت: إن رجال الإنقاذ نقلوا امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا إلى مستشفى في تيبيك، بعد أن أصيبت بحروق شديدة في جسدها.

المكسيك شاحنة غاز

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بالفيديو.. لحظة انفجار شاحنة غاز ومقتل 14 شخصًا
سبق

على أحد الطرق السريعة بالمكسيك، هبط الناس من سياراتهم وهربوا منها مبتعدين، على بُعد كانت النار مشتعلة في شاحنة لنقل الغاز المسال، بعد ثوان انفجرت الشاحنة وتسببت في مقتل 14 شخصًا.

وحسب وكالة "شينخوا"، وقع الحادث صباح الاثنين الماضي، على أحد الطرق السريعة في ولاية ناياريت غربي المكسيك.

وبحسب تقرير لمكتب المدعي العام في ناياريت؛ فقد تحطمت الشاحنة وانفجرت على طول الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا في ولاية خاليسكو الغربية.

وأثر الانفجار على ثلاث سيارات أخرى، عثرت فيها السلطات على جثث 12 شخصًا؛ فيما عُثر على جثة ثالثة على المدرج يُشتبه في أنها تخص السائق أو مساعده؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى مصرع 14 شخصًا.

وذكر التقرير أن "الانفجار وصل إلى منطقة مساحتها نحو هكتارين، تضررت فيه أربع سيارات بالكامل (شاحنة صهريج، ومركبتان، صغيرتان، وشاحنة)".

وأصدرت أمانة ناياريت للأمن وحماية المواطنين، بيانًا جاء فيه أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاحنة كانت تسير نحو غوادالاخارا عندما فقدت السيطرة وانقلبت وانفجرت بالقرب من جالا، وهي بلدة في جنوب ناياريت، بالقرب من حدودها مع خاليسكو.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها محطة تلفزيونية محلية أن الانفجار أدى إلى إطلاق عمود هائل من النار ثم دخان أسود فيما بعد؛ بينما خرج الناس من سياراتهم هربًا إلى بر الأمان.

وقال مسؤولون في ناياريت: إن رجال الإنقاذ نقلوا امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا إلى مستشفى في تيبيك، بعد أن أصيبت بحروق شديدة في جسدها.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:05 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:10 PM

بالفيديو.. لحظة انفجار شاحنة غاز ومقتل 14 شخصًا

هرب الناس من سياراتهم لكن الانفجار كان أسرع

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
695

على أحد الطرق السريعة بالمكسيك، هبط الناس من سياراتهم وهربوا منها مبتعدين، على بُعد كانت النار مشتعلة في شاحنة لنقل الغاز المسال، بعد ثوان انفجرت الشاحنة وتسببت في مقتل 14 شخصًا.

وحسب وكالة "شينخوا"، وقع الحادث صباح الاثنين الماضي، على أحد الطرق السريعة في ولاية ناياريت غربي المكسيك.

وبحسب تقرير لمكتب المدعي العام في ناياريت؛ فقد تحطمت الشاحنة وانفجرت على طول الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا في ولاية خاليسكو الغربية.

وأثر الانفجار على ثلاث سيارات أخرى، عثرت فيها السلطات على جثث 12 شخصًا؛ فيما عُثر على جثة ثالثة على المدرج يُشتبه في أنها تخص السائق أو مساعده؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى مصرع 14 شخصًا.

وذكر التقرير أن "الانفجار وصل إلى منطقة مساحتها نحو هكتارين، تضررت فيه أربع سيارات بالكامل (شاحنة صهريج، ومركبتان، صغيرتان، وشاحنة)".

وأصدرت أمانة ناياريت للأمن وحماية المواطنين، بيانًا جاء فيه أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاحنة كانت تسير نحو غوادالاخارا عندما فقدت السيطرة وانقلبت وانفجرت بالقرب من جالا، وهي بلدة في جنوب ناياريت، بالقرب من حدودها مع خاليسكو.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها محطة تلفزيونية محلية أن الانفجار أدى إلى إطلاق عمود هائل من النار ثم دخان أسود فيما بعد؛ بينما خرج الناس من سياراتهم هربًا إلى بر الأمان.

وقال مسؤولون في ناياريت: إن رجال الإنقاذ نقلوا امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا إلى مستشفى في تيبيك، بعد أن أصيبت بحروق شديدة في جسدها.

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