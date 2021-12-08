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وزير الرياضة يهنئ الرباع "آل سليم" .. بعد تحقيقه أول ذهبية للأثقال

قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة للرباع منصور آل سليم بمناسبة تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية.

وغرد وزير الرياضة من خلال حسابه في "تويتر"، بصورة للرباع منصور آل سليم، قائلاً : "أبارك للربّاع السعودي البطل 'منصور آل سليم' تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار".

وأتم "الفيصل" تغريدته بقوله: "إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا".

وحقق بطل المنتخب السعودي لرفع الأثقال، منصور آل سليم، مساء أمس الثلاثاء، أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للكبار، المقامة في طشقند بأوزبكستان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يهنئ الرباع "آل سليم" .. بعد تحقيقه أول ذهبية للأثقال
سبق

قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة للرباع منصور آل سليم بمناسبة تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية.

وغرد وزير الرياضة من خلال حسابه في "تويتر"، بصورة للرباع منصور آل سليم، قائلاً : "أبارك للربّاع السعودي البطل 'منصور آل سليم' تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار".

وأتم "الفيصل" تغريدته بقوله: "إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا".

وحقق بطل المنتخب السعودي لرفع الأثقال، منصور آل سليم، مساء أمس الثلاثاء، أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للكبار، المقامة في طشقند بأوزبكستان.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
01:03 AM

وزير الرياضة يهنئ الرباع "آل سليم" .. بعد تحقيقه أول ذهبية للأثقال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة للرباع منصور آل سليم بمناسبة تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية.

وغرد وزير الرياضة من خلال حسابه في "تويتر"، بصورة للرباع منصور آل سليم، قائلاً : "أبارك للربّاع السعودي البطل 'منصور آل سليم' تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار".

وأتم "الفيصل" تغريدته بقوله: "إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا".

وحقق بطل المنتخب السعودي لرفع الأثقال، منصور آل سليم، مساء أمس الثلاثاء، أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للكبار، المقامة في طشقند بأوزبكستان.

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142 مليون ..

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