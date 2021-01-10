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وفقًا للإجراءات الاحترازية.. هذه متطلبات السفر إلى قطر للسعوديين والمقيمين.. تعرَّف عليها

وفقًا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية ودولة قطر، تقرَّر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ (أبو سمرة) الحدودي بدءًا من يوم السبت المقبل.

وتتضمن الإجراءات: أن يكون دخول الخليجيين في الوقت الحالي بالجواز فقط، ويستلزم الدخول إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة، وتستلزم المغادرة للسعودي تصريحًا في منصة أبشر، بينما تستلزم المغادرة للأجنبي تأشيرة سارية.

أما غير القطري من الخليجيين، والأجنبي غير المقيم في قطر، فيستلزم عند الدخول لقطر إجراء فحص كورونا 72 ساعة من السعودية.

كما تتضمن الإجراءات: حجز فندق في تطبيق "اكتشف قطر" إجباريًّا، والتوجه مباشرة إلى الفندق في مدة لا تزيد على ساعتين، والحجر لمدة سبعة أيام، وتفعيل تطبيق "احتراز" الخاص بكورونا في قطر.

وستكون الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات وضع الوباء في الدولة وحول العالم.

فيروس كورونا الجديد السعودية قطر

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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وفقًا للإجراءات الاحترازية.. هذه متطلبات السفر إلى قطر للسعوديين والمقيمين.. تعرَّف عليها
سبق

وفقًا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية ودولة قطر، تقرَّر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ (أبو سمرة) الحدودي بدءًا من يوم السبت المقبل.

وتتضمن الإجراءات: أن يكون دخول الخليجيين في الوقت الحالي بالجواز فقط، ويستلزم الدخول إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة، وتستلزم المغادرة للسعودي تصريحًا في منصة أبشر، بينما تستلزم المغادرة للأجنبي تأشيرة سارية.

أما غير القطري من الخليجيين، والأجنبي غير المقيم في قطر، فيستلزم عند الدخول لقطر إجراء فحص كورونا 72 ساعة من السعودية.

كما تتضمن الإجراءات: حجز فندق في تطبيق "اكتشف قطر" إجباريًّا، والتوجه مباشرة إلى الفندق في مدة لا تزيد على ساعتين، والحجر لمدة سبعة أيام، وتفعيل تطبيق "احتراز" الخاص بكورونا في قطر.

وستكون الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات وضع الوباء في الدولة وحول العالم.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:20 AM

وفقًا للإجراءات الاحترازية.. هذه متطلبات السفر إلى قطر للسعوديين والمقيمين.. تعرَّف عليها

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خالد خليل - الرياض
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وفقًا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية ودولة قطر، تقرَّر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ (أبو سمرة) الحدودي بدءًا من يوم السبت المقبل.

وتتضمن الإجراءات: أن يكون دخول الخليجيين في الوقت الحالي بالجواز فقط، ويستلزم الدخول إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة، وتستلزم المغادرة للسعودي تصريحًا في منصة أبشر، بينما تستلزم المغادرة للأجنبي تأشيرة سارية.

أما غير القطري من الخليجيين، والأجنبي غير المقيم في قطر، فيستلزم عند الدخول لقطر إجراء فحص كورونا 72 ساعة من السعودية.

كما تتضمن الإجراءات: حجز فندق في تطبيق "اكتشف قطر" إجباريًّا، والتوجه مباشرة إلى الفندق في مدة لا تزيد على ساعتين، والحجر لمدة سبعة أيام، وتفعيل تطبيق "احتراز" الخاص بكورونا في قطر.

وستكون الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات وضع الوباء في الدولة وحول العالم.

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