النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رعدية غازية بعواصف وبرديات .. "الباردة" إلى القصيم وحائل والرياض

جبهة ترتفع معها فرص تشكُّل السيول لذا يُنصح بالبُعد عن مجاري الأودية

تصل الجبهة الباردة إلى القصيم وحائل، اليوم، نهاراً وخلال ساعات المساء؛ حيث تصبح الأمطار رعدية الطابع مصحوبة بنشاط على حركة الرياح وهطول الأمطار ولا يُستبعد هطول البرديات الكثيفة أحياناً، وبالتالي، ترتفع فرص تشكل السيول، لذا يُنصح بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ويراقب "طقس العرب" الموجة الغبارية التي تشكلت أمس، وازدادت حدتها اليوم على وسط وشرق وشمال شرق المملكة، فيما يتوقع أن تزداد كثافتها لتصبح قوية، تنعدم معها الرؤية الأفقية على حفر الباطن والكويت وأجزاءٍ من شمال الشرقية، كما يستمر تأثيرها في العاصمة الرياض نهار الإثنين حتى عبور الجبهة الباردة ليلاً.

وتشتد حدة الأمطار والسحب الرعدية على حائل خلال الساعات القليلة المقبلة، ثم تصل القصيم وشمال غرب الرياض، خاصة مع ساعات العصر، وتمتد في أثناء ساعات المساء لباقي الأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض وتشمل: عفيف والبجادية والدوادمي والمجمعة، بالتزامن مع انحسار فرص الأمطار عن حائل وشمال القصيم.

وتكون الأمطار في تلك المناطق رعدية الطابع، تغزر أحياناً وتكون مصحوبة بهبوب العواصف الرعدية وتساقط البرديات التي لا يستبعد أن تكون كثيفة أحياناً بالأخص في القصيم وشمال منطقة الرياض وغربها.

ويعود سبب البرديات الكثيفة إلى الفوارق الحرارية الكبيرة جداً بين سطح الأرض والغلاف الجوي، وهو أمر اعتيادي في ظل وجود جبهة هوائية باردة نشطة وفعالة، وينتج عن ذلك الفرق، نشاط كبير على حركة التيارات الهوائية الصاعدة مما يعني بناء أقوى وأشد كثافة للسحب الرعدية شاهقة الارتفاع، وأثناء هطول المطر من السحابة الرعدية، تعود وترتفع لأعلى بسبب الرياح الصاعدة، فتلتصق بقطرات أخرى من مياه الأمطار ويزداد حجمها، بالتزامن مع تجمدها وتحولها الى كرات من الجليد، فيزداد وزنها الى أن تتغلب على قوة الرياح الصاعدة، فتسقط نحو سطح الأرض على شكل زخات من البرد.

وتصل الأمطار العاصمة الرياض مع ساعات الليل المتأخر وتكون على شكل سحب رعدية وأمطار متفرقة، تنحسر كلياً قبل ظهر الثلاثاء، وفقاً لـ "طقس العرب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رعدية غازية بعواصف وبرديات .. "الباردة" إلى القصيم وحائل والرياض
سبق

تصل الجبهة الباردة إلى القصيم وحائل، اليوم، نهاراً وخلال ساعات المساء؛ حيث تصبح الأمطار رعدية الطابع مصحوبة بنشاط على حركة الرياح وهطول الأمطار ولا يُستبعد هطول البرديات الكثيفة أحياناً، وبالتالي، ترتفع فرص تشكل السيول، لذا يُنصح بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ويراقب "طقس العرب" الموجة الغبارية التي تشكلت أمس، وازدادت حدتها اليوم على وسط وشرق وشمال شرق المملكة، فيما يتوقع أن تزداد كثافتها لتصبح قوية، تنعدم معها الرؤية الأفقية على حفر الباطن والكويت وأجزاءٍ من شمال الشرقية، كما يستمر تأثيرها في العاصمة الرياض نهار الإثنين حتى عبور الجبهة الباردة ليلاً.

وتشتد حدة الأمطار والسحب الرعدية على حائل خلال الساعات القليلة المقبلة، ثم تصل القصيم وشمال غرب الرياض، خاصة مع ساعات العصر، وتمتد في أثناء ساعات المساء لباقي الأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض وتشمل: عفيف والبجادية والدوادمي والمجمعة، بالتزامن مع انحسار فرص الأمطار عن حائل وشمال القصيم.

وتكون الأمطار في تلك المناطق رعدية الطابع، تغزر أحياناً وتكون مصحوبة بهبوب العواصف الرعدية وتساقط البرديات التي لا يستبعد أن تكون كثيفة أحياناً بالأخص في القصيم وشمال منطقة الرياض وغربها.

ويعود سبب البرديات الكثيفة إلى الفوارق الحرارية الكبيرة جداً بين سطح الأرض والغلاف الجوي، وهو أمر اعتيادي في ظل وجود جبهة هوائية باردة نشطة وفعالة، وينتج عن ذلك الفرق، نشاط كبير على حركة التيارات الهوائية الصاعدة مما يعني بناء أقوى وأشد كثافة للسحب الرعدية شاهقة الارتفاع، وأثناء هطول المطر من السحابة الرعدية، تعود وترتفع لأعلى بسبب الرياح الصاعدة، فتلتصق بقطرات أخرى من مياه الأمطار ويزداد حجمها، بالتزامن مع تجمدها وتحولها الى كرات من الجليد، فيزداد وزنها الى أن تتغلب على قوة الرياح الصاعدة، فتسقط نحو سطح الأرض على شكل زخات من البرد.

وتصل الأمطار العاصمة الرياض مع ساعات الليل المتأخر وتكون على شكل سحب رعدية وأمطار متفرقة، تنحسر كلياً قبل ظهر الثلاثاء، وفقاً لـ "طقس العرب".

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:53 PM

رعدية غازية بعواصف وبرديات .. "الباردة" إلى القصيم وحائل والرياض

جبهة ترتفع معها فرص تشكُّل السيول لذا يُنصح بالبُعد عن مجاري الأودية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
4,112

تصل الجبهة الباردة إلى القصيم وحائل، اليوم، نهاراً وخلال ساعات المساء؛ حيث تصبح الأمطار رعدية الطابع مصحوبة بنشاط على حركة الرياح وهطول الأمطار ولا يُستبعد هطول البرديات الكثيفة أحياناً، وبالتالي، ترتفع فرص تشكل السيول، لذا يُنصح بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ويراقب "طقس العرب" الموجة الغبارية التي تشكلت أمس، وازدادت حدتها اليوم على وسط وشرق وشمال شرق المملكة، فيما يتوقع أن تزداد كثافتها لتصبح قوية، تنعدم معها الرؤية الأفقية على حفر الباطن والكويت وأجزاءٍ من شمال الشرقية، كما يستمر تأثيرها في العاصمة الرياض نهار الإثنين حتى عبور الجبهة الباردة ليلاً.

وتشتد حدة الأمطار والسحب الرعدية على حائل خلال الساعات القليلة المقبلة، ثم تصل القصيم وشمال غرب الرياض، خاصة مع ساعات العصر، وتمتد في أثناء ساعات المساء لباقي الأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض وتشمل: عفيف والبجادية والدوادمي والمجمعة، بالتزامن مع انحسار فرص الأمطار عن حائل وشمال القصيم.

وتكون الأمطار في تلك المناطق رعدية الطابع، تغزر أحياناً وتكون مصحوبة بهبوب العواصف الرعدية وتساقط البرديات التي لا يستبعد أن تكون كثيفة أحياناً بالأخص في القصيم وشمال منطقة الرياض وغربها.

ويعود سبب البرديات الكثيفة إلى الفوارق الحرارية الكبيرة جداً بين سطح الأرض والغلاف الجوي، وهو أمر اعتيادي في ظل وجود جبهة هوائية باردة نشطة وفعالة، وينتج عن ذلك الفرق، نشاط كبير على حركة التيارات الهوائية الصاعدة مما يعني بناء أقوى وأشد كثافة للسحب الرعدية شاهقة الارتفاع، وأثناء هطول المطر من السحابة الرعدية، تعود وترتفع لأعلى بسبب الرياح الصاعدة، فتلتصق بقطرات أخرى من مياه الأمطار ويزداد حجمها، بالتزامن مع تجمدها وتحولها الى كرات من الجليد، فيزداد وزنها الى أن تتغلب على قوة الرياح الصاعدة، فتسقط نحو سطح الأرض على شكل زخات من البرد.

وتصل الأمطار العاصمة الرياض مع ساعات الليل المتأخر وتكون على شكل سحب رعدية وأمطار متفرقة، تنحسر كلياً قبل ظهر الثلاثاء، وفقاً لـ "طقس العرب".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,963
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,634
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,671
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,662

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة