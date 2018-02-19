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تحديد مواعيد مباريات الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

بعد تعديل المواعيد بناء على طلب المنتخبات المشاركة

كُشف اليوم الجمعة عن المواعيد الجديدة لمباريات الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وكان جدول مباريات الدور الفاصل قد أُعلن سابقًا، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على تعديل المواعيد بناء على طلب عدد من المنتخبات المشاركة في الدور الحاسم.

وفيما يأتي المواعيد الجديدة:

الجزائر - الكاميرون
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب جابوما – دوالا
الإياب: 29 مارس 2022 - ملعب مصطفى تشاكر – البليدة

تونس - مالي
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب 26 مارس بباماكو
الإياب: 29 مارس 2022 - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

المغرب - الكونغو الديمقراطية
الذهاب: 25 مارس 2022 بملعب الشهداء بكينشاسا
الإياب: 29 مارس 2022 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء

السنغال - مصر
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب القاهرة
الإياب: 29 مارس 2022 - ملعب ديامنياديو الأولمبي

كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تحديد مواعيد مباريات الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم
سبق

كُشف اليوم الجمعة عن المواعيد الجديدة لمباريات الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وكان جدول مباريات الدور الفاصل قد أُعلن سابقًا، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على تعديل المواعيد بناء على طلب عدد من المنتخبات المشاركة في الدور الحاسم.

وفيما يأتي المواعيد الجديدة:

الجزائر - الكاميرون
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب جابوما – دوالا
الإياب: 29 مارس 2022 - ملعب مصطفى تشاكر – البليدة

تونس - مالي
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب 26 مارس بباماكو
الإياب: 29 مارس 2022 - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

المغرب - الكونغو الديمقراطية
الذهاب: 25 مارس 2022 بملعب الشهداء بكينشاسا
الإياب: 29 مارس 2022 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء

السنغال - مصر
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب القاهرة
الإياب: 29 مارس 2022 - ملعب ديامنياديو الأولمبي

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
10:38 PM

تحديد مواعيد مباريات الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

بعد تعديل المواعيد بناء على طلب المنتخبات المشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كُشف اليوم الجمعة عن المواعيد الجديدة لمباريات الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وكان جدول مباريات الدور الفاصل قد أُعلن سابقًا، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على تعديل المواعيد بناء على طلب عدد من المنتخبات المشاركة في الدور الحاسم.

وفيما يأتي المواعيد الجديدة:

الجزائر - الكاميرون
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب جابوما – دوالا
الإياب: 29 مارس 2022 - ملعب مصطفى تشاكر – البليدة

تونس - مالي
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب 26 مارس بباماكو
الإياب: 29 مارس 2022 - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

المغرب - الكونغو الديمقراطية
الذهاب: 25 مارس 2022 بملعب الشهداء بكينشاسا
الإياب: 29 مارس 2022 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء

السنغال - مصر
الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب القاهرة
الإياب: 29 مارس 2022 - ملعب ديامنياديو الأولمبي

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