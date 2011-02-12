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سامسونج تعلن تعليق طلبات بيع لحواسيبها اللوحية الجديدة في إحدى الدول لسبب غير متوقع

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تعليق طلبات البيع المسبق لحواسيبها اللوحية الجديدة "جلاكسي تاب إس 8" و"جلاكسي تاب إس 8 ألترا" في إحدى الدول لسبب غير متوقع.

وأوضحت سامسونج، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها علقت طلبات البيع المسبق لحواسيبها اللوحية الجديدة في الولايات المتحدة، بسبب "الطلب الهائل" عليها.

وأبقت سامسونج فقط على حاسبها اللوجي "جلاكسي تاب إس 8 بلس" فقط في موقعها للبيع المسبق.

وأشارت سامسونج في بيان رسمي إلى أنه تم إيقاف طلبات البيع المسبق بسبب الطلب الهائل على الحاسبين في آخر 48 ساعة، ووعدت بإعادة فتح الطلب عليهما في أقرب وقت ممكن.

وتأتي تشكيلة "جلاكسي تاب 8" الجديد بثلاثة إصدارات، وتتراوح أحجامها ما بين 11 بوصة إلى 14.6 بوصة، والمزودة جميعها بالجيل الأول من معالج "سنابدراجون 8" الحديث، وذاكرة وصول عشوائي "رام" تتراوح ما بين 12 جيجابايت و16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية ما بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

تحصل جميع الطرز الثلاثة على أداء محسّن لقلم "إس بين" الإلكتروني، وكاميرات أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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سامسونج تعلن تعليق طلبات بيع لحواسيبها اللوحية الجديدة في إحدى الدول لسبب غير متوقع
سبق

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تعليق طلبات البيع المسبق لحواسيبها اللوحية الجديدة "جلاكسي تاب إس 8" و"جلاكسي تاب إس 8 ألترا" في إحدى الدول لسبب غير متوقع.

وأوضحت سامسونج، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها علقت طلبات البيع المسبق لحواسيبها اللوحية الجديدة في الولايات المتحدة، بسبب "الطلب الهائل" عليها.

وأبقت سامسونج فقط على حاسبها اللوجي "جلاكسي تاب إس 8 بلس" فقط في موقعها للبيع المسبق.

وأشارت سامسونج في بيان رسمي إلى أنه تم إيقاف طلبات البيع المسبق بسبب الطلب الهائل على الحاسبين في آخر 48 ساعة، ووعدت بإعادة فتح الطلب عليهما في أقرب وقت ممكن.

وتأتي تشكيلة "جلاكسي تاب 8" الجديد بثلاثة إصدارات، وتتراوح أحجامها ما بين 11 بوصة إلى 14.6 بوصة، والمزودة جميعها بالجيل الأول من معالج "سنابدراجون 8" الحديث، وذاكرة وصول عشوائي "رام" تتراوح ما بين 12 جيجابايت و16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية ما بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

تحصل جميع الطرز الثلاثة على أداء محسّن لقلم "إس بين" الإلكتروني، وكاميرات أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
02:02 PM

سامسونج تعلن تعليق طلبات بيع لحواسيبها اللوحية الجديدة في إحدى الدول لسبب غير متوقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تعليق طلبات البيع المسبق لحواسيبها اللوحية الجديدة "جلاكسي تاب إس 8" و"جلاكسي تاب إس 8 ألترا" في إحدى الدول لسبب غير متوقع.

وأوضحت سامسونج، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها علقت طلبات البيع المسبق لحواسيبها اللوحية الجديدة في الولايات المتحدة، بسبب "الطلب الهائل" عليها.

وأبقت سامسونج فقط على حاسبها اللوجي "جلاكسي تاب إس 8 بلس" فقط في موقعها للبيع المسبق.

وأشارت سامسونج في بيان رسمي إلى أنه تم إيقاف طلبات البيع المسبق بسبب الطلب الهائل على الحاسبين في آخر 48 ساعة، ووعدت بإعادة فتح الطلب عليهما في أقرب وقت ممكن.

وتأتي تشكيلة "جلاكسي تاب 8" الجديد بثلاثة إصدارات، وتتراوح أحجامها ما بين 11 بوصة إلى 14.6 بوصة، والمزودة جميعها بالجيل الأول من معالج "سنابدراجون 8" الحديث، وذاكرة وصول عشوائي "رام" تتراوح ما بين 12 جيجابايت و16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية ما بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

تحصل جميع الطرز الثلاثة على أداء محسّن لقلم "إس بين" الإلكتروني، وكاميرات أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

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