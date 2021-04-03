وقال التحالف إن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات جنوب البحر الأحمر.

التحالف": تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد لميليشيات الحوثي بالصليف جنوب البحر الأحمر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-03 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات جنوب البحر الأحمر.

وأكد "التحالف" استمرار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقال التحالف إن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442 06:18 PM

اخر تعديل 03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442 06:51 PM

التحالف": تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد لميليشيات الحوثي بالصليف جنوب البحر الأحمر أكد استمرار تهديد الانقلابيين لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات جنوب البحر الأحمر.



وأكد "التحالف" استمرار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.



وقال التحالف إن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.