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سباق على أول عملية عدلية نُفّذت اليوم.. جازان الساعة 5:54 صباحًا

محكمة التنفيذ بالمنطقة حققت المركز الأول وتلتها "تنفيذ الرياض"

نشرت وزارة العدل، قائمة بأولى المرافق العدلية التي باشرت عملها اليوم الخميس.

وتُحسب الأولوية الوقتية وفقًا لأول عملية تُجرى في المرفق العدلي؛ سواء قضائي أي تنفيذ أو توثيق.

محكمة التنفيذ في جازان حققت المركز الأول؛ حيث نُفذت فيها أول عملية الساعة 5:54 صباحًا، وحلت محكمة التنفيذ بالرياض بالمركز الثاني؛ حيث سجلت فيها أول عملية الساعة 6:04 صباحًا، ثم محكمة الشملي عند الساعة 6:12 صباحًا، ثم المحكمة العامة بالرياض، ومحكمة التنفيذ في جدة.

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سباق على أول عملية عدلية نُفّذت اليوم.. جازان الساعة 5:54 صباحًا
سبق

نشرت وزارة العدل، قائمة بأولى المرافق العدلية التي باشرت عملها اليوم الخميس.

وتُحسب الأولوية الوقتية وفقًا لأول عملية تُجرى في المرفق العدلي؛ سواء قضائي أي تنفيذ أو توثيق.

محكمة التنفيذ في جازان حققت المركز الأول؛ حيث نُفذت فيها أول عملية الساعة 5:54 صباحًا، وحلت محكمة التنفيذ بالرياض بالمركز الثاني؛ حيث سجلت فيها أول عملية الساعة 6:04 صباحًا، ثم محكمة الشملي عند الساعة 6:12 صباحًا، ثم المحكمة العامة بالرياض، ومحكمة التنفيذ في جدة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
10:45 AM

سباق على أول عملية عدلية نُفّذت اليوم.. جازان الساعة 5:54 صباحًا

محكمة التنفيذ بالمنطقة حققت المركز الأول وتلتها "تنفيذ الرياض"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
4,554

نشرت وزارة العدل، قائمة بأولى المرافق العدلية التي باشرت عملها اليوم الخميس.

وتُحسب الأولوية الوقتية وفقًا لأول عملية تُجرى في المرفق العدلي؛ سواء قضائي أي تنفيذ أو توثيق.

محكمة التنفيذ في جازان حققت المركز الأول؛ حيث نُفذت فيها أول عملية الساعة 5:54 صباحًا، وحلت محكمة التنفيذ بالرياض بالمركز الثاني؛ حيث سجلت فيها أول عملية الساعة 6:04 صباحًا، ثم محكمة الشملي عند الساعة 6:12 صباحًا، ثم المحكمة العامة بالرياض، ومحكمة التنفيذ في جدة.

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