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"نفسية أبها" تختتم فعالياتها التوعوية بمشاركة أكثر من ٦٠٠ مستفيد

"آل شايع" اشتملت على الاستشارات الأسرية وتوزيع 3500 كتيب

اختتم مستشفى الصحة النفسية بأبها، الفعاليات والمعارض التوعوية النفسية والتي أُقيمت على مدى 6 أيام في مجمعي الواحة سنتر وعسير مول : انطلاقًا من توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير الرامية إلى تنفيذ مبادرات حسن الوفادة تحت شعار "مرحبًا ألف في عسير"، وضمن روزمانة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير التي أطلقتها أخيرًا.

اشتملت الفعاليات على عدة أركان تمثلت في ركن الاستشارات الطبية النفسية والاستشارات النفسية والإدمان والاستشارات الأسرية والاستشارات الدوائية الخاصة بالأدوية النفسية واستفاد منها ما يقارب 658 زائرًا، وتم تقديم الاستشارات الدوائية عن عددٍ من أنواع الحبوب النفسية وطرق تناولها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، بأن المعارض والفعاليات التي دشنها مستشار المدير العام للشؤون الهندسية والإمداد المهندس حسن الشريف، وذلك نيابة عن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وبحضور مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور علي الموسى.

وقال "آل شايع" إنه تم توزيع ما يقارب 3500 كتيب ومطوية عن عددٍ من الأمراض النفسية والإدمان ومكافحة التدخين وطرق التعامل معها وكيفية علاجها.

فيما قدم المشرف العام على المستشفى المهندس علي القحطاني شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري على دعمه ومتابعته المستمرة والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الفعاليات والأركان الطبية، كما قدم شكره لإدارة مجمع الواحة سنتر ومجمع عسير مول على استضافتهم معارض وفعاليات وبرامج مستشفى الصحة النفسية والتي أُقيمت خلال 6 أيام موزعة بين المولين وحظيت بإقبال كبير من السياح والزوار وأهالي المنطقة والمقيمين استفادوا توعويًا وطبيًا من هذه الفعاليات، كما عبّر عن شكره الخاص لفريق العمل في المستشفى على جهودهم التي بذلوها.

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"نفسية أبها" تختتم فعالياتها التوعوية بمشاركة أكثر من ٦٠٠ مستفيد
سبق

اختتم مستشفى الصحة النفسية بأبها، الفعاليات والمعارض التوعوية النفسية والتي أُقيمت على مدى 6 أيام في مجمعي الواحة سنتر وعسير مول : انطلاقًا من توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير الرامية إلى تنفيذ مبادرات حسن الوفادة تحت شعار "مرحبًا ألف في عسير"، وضمن روزمانة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير التي أطلقتها أخيرًا.

اشتملت الفعاليات على عدة أركان تمثلت في ركن الاستشارات الطبية النفسية والاستشارات النفسية والإدمان والاستشارات الأسرية والاستشارات الدوائية الخاصة بالأدوية النفسية واستفاد منها ما يقارب 658 زائرًا، وتم تقديم الاستشارات الدوائية عن عددٍ من أنواع الحبوب النفسية وطرق تناولها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، بأن المعارض والفعاليات التي دشنها مستشار المدير العام للشؤون الهندسية والإمداد المهندس حسن الشريف، وذلك نيابة عن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وبحضور مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور علي الموسى.

وقال "آل شايع" إنه تم توزيع ما يقارب 3500 كتيب ومطوية عن عددٍ من الأمراض النفسية والإدمان ومكافحة التدخين وطرق التعامل معها وكيفية علاجها.

فيما قدم المشرف العام على المستشفى المهندس علي القحطاني شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري على دعمه ومتابعته المستمرة والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الفعاليات والأركان الطبية، كما قدم شكره لإدارة مجمع الواحة سنتر ومجمع عسير مول على استضافتهم معارض وفعاليات وبرامج مستشفى الصحة النفسية والتي أُقيمت خلال 6 أيام موزعة بين المولين وحظيت بإقبال كبير من السياح والزوار وأهالي المنطقة والمقيمين استفادوا توعويًا وطبيًا من هذه الفعاليات، كما عبّر عن شكره الخاص لفريق العمل في المستشفى على جهودهم التي بذلوها.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
09:19 PM

"نفسية أبها" تختتم فعالياتها التوعوية بمشاركة أكثر من ٦٠٠ مستفيد

"آل شايع" اشتملت على الاستشارات الأسرية وتوزيع 3500 كتيب

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بندر آل عوض - أبها
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اختتم مستشفى الصحة النفسية بأبها، الفعاليات والمعارض التوعوية النفسية والتي أُقيمت على مدى 6 أيام في مجمعي الواحة سنتر وعسير مول : انطلاقًا من توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير الرامية إلى تنفيذ مبادرات حسن الوفادة تحت شعار "مرحبًا ألف في عسير"، وضمن روزمانة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير التي أطلقتها أخيرًا.

اشتملت الفعاليات على عدة أركان تمثلت في ركن الاستشارات الطبية النفسية والاستشارات النفسية والإدمان والاستشارات الأسرية والاستشارات الدوائية الخاصة بالأدوية النفسية واستفاد منها ما يقارب 658 زائرًا، وتم تقديم الاستشارات الدوائية عن عددٍ من أنواع الحبوب النفسية وطرق تناولها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، بأن المعارض والفعاليات التي دشنها مستشار المدير العام للشؤون الهندسية والإمداد المهندس حسن الشريف، وذلك نيابة عن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وبحضور مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور علي الموسى.

وقال "آل شايع" إنه تم توزيع ما يقارب 3500 كتيب ومطوية عن عددٍ من الأمراض النفسية والإدمان ومكافحة التدخين وطرق التعامل معها وكيفية علاجها.

فيما قدم المشرف العام على المستشفى المهندس علي القحطاني شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري على دعمه ومتابعته المستمرة والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الفعاليات والأركان الطبية، كما قدم شكره لإدارة مجمع الواحة سنتر ومجمع عسير مول على استضافتهم معارض وفعاليات وبرامج مستشفى الصحة النفسية والتي أُقيمت خلال 6 أيام موزعة بين المولين وحظيت بإقبال كبير من السياح والزوار وأهالي المنطقة والمقيمين استفادوا توعويًا وطبيًا من هذه الفعاليات، كما عبّر عن شكره الخاص لفريق العمل في المستشفى على جهودهم التي بذلوها.

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