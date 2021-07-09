النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسابقة "محصن" بتعليم مكة تسهم في رفع الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا

تعمل على توظيف التقنية خلال مشاركة الطلاب في إعداد تصاميم منوعة

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) المجال العلمي اللقاء الافتراضي لمسابقة محصّن وسلسلة البرامج التدريبية المصاحبة للمسابقة، وهي المسابقة الوطنية التي تسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا وتوظيف التقنية في التعليم من خلال مشاركة جميع طلاب وطالبات التعليم العام بإعداد تصاميم تقنية منوعة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي نبيل طيب، خلال اللقاء أن للمسابقات الصيفية أثر داعم لصقل مواهب الطلاب والطالبات والنهوض بأفكارهم وطموحاتهم المستقبلية لخدمة الوطن.

وأعربت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة ليلى الصاعدي أن المجالات التقنية التي أتيحت لمشاركة الطلاب والطالبات خلال هذا الصيف قد أظهرت العديد من المواهب التي تواكب رؤية المملكة 2030 في البرمجة والمونتاج وإعداد الأبحاث العلمية مما تجعلهم قادرين على الخوض في مجالات الابتكار والتصميم التقني.

وتحدث منسق المسابقة للبنين عاطف السليماني عن أهمية أخذ لقاح كورونا وحفاظاً على صحة طلابنا وطالباتنا سعت الوزارة لطرح مثل هذه المسابقات لتبرز جهود الطلبة في مجال التصميم التقني والذي اندرج تحته الانفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو والملصق العلمي.

وأوضحت منسقة المسابقة للبنات مها فلاتة ضرورة الالتزام بمعايير وشروط المسابقة لمتابعة أفضل التصاميم التقنية والمتميزة التي يمكن المشاركة بها على مستوى المملكة تحت شعار (نشاطي صيفي) لعام 1442وكان ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المدرب سلمان المشرفي على أهمية إعداد البحث العلمي وكيف يمكن كتابة الملصقات العلمية بمهارة عالية (يستطيع من خلالها الطلاب عرض أفكارهم وأفكار أبحاثهم العلمية وتقديمها بشكل بسيط وموجز).

ومن جهة أخرى، تحدث المدرب أمجد أبوالحسن عن كيفية صناعة فن (الأنفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو التعليمية) وأن هذا الفن يعتبر من متطلبات مهارات العصر الحديث التي لابد أن يتقنها الطلاب بحيث يستطيع نقل أفكاره بطريقة بصرية جذابة من خلال فن التعامل مع الخط واللون والصورة.

تعليم مكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مسابقة "محصن" بتعليم مكة تسهم في رفع الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا
سبق

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) المجال العلمي اللقاء الافتراضي لمسابقة محصّن وسلسلة البرامج التدريبية المصاحبة للمسابقة، وهي المسابقة الوطنية التي تسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا وتوظيف التقنية في التعليم من خلال مشاركة جميع طلاب وطالبات التعليم العام بإعداد تصاميم تقنية منوعة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي نبيل طيب، خلال اللقاء أن للمسابقات الصيفية أثر داعم لصقل مواهب الطلاب والطالبات والنهوض بأفكارهم وطموحاتهم المستقبلية لخدمة الوطن.

وأعربت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة ليلى الصاعدي أن المجالات التقنية التي أتيحت لمشاركة الطلاب والطالبات خلال هذا الصيف قد أظهرت العديد من المواهب التي تواكب رؤية المملكة 2030 في البرمجة والمونتاج وإعداد الأبحاث العلمية مما تجعلهم قادرين على الخوض في مجالات الابتكار والتصميم التقني.

وتحدث منسق المسابقة للبنين عاطف السليماني عن أهمية أخذ لقاح كورونا وحفاظاً على صحة طلابنا وطالباتنا سعت الوزارة لطرح مثل هذه المسابقات لتبرز جهود الطلبة في مجال التصميم التقني والذي اندرج تحته الانفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو والملصق العلمي.

وأوضحت منسقة المسابقة للبنات مها فلاتة ضرورة الالتزام بمعايير وشروط المسابقة لمتابعة أفضل التصاميم التقنية والمتميزة التي يمكن المشاركة بها على مستوى المملكة تحت شعار (نشاطي صيفي) لعام 1442وكان ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المدرب سلمان المشرفي على أهمية إعداد البحث العلمي وكيف يمكن كتابة الملصقات العلمية بمهارة عالية (يستطيع من خلالها الطلاب عرض أفكارهم وأفكار أبحاثهم العلمية وتقديمها بشكل بسيط وموجز).

ومن جهة أخرى، تحدث المدرب أمجد أبوالحسن عن كيفية صناعة فن (الأنفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو التعليمية) وأن هذا الفن يعتبر من متطلبات مهارات العصر الحديث التي لابد أن يتقنها الطلاب بحيث يستطيع نقل أفكاره بطريقة بصرية جذابة من خلال فن التعامل مع الخط واللون والصورة.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
10:03 PM

مسابقة "محصن" بتعليم مكة تسهم في رفع الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا

تعمل على توظيف التقنية خلال مشاركة الطلاب في إعداد تصاميم منوعة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
106

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) المجال العلمي اللقاء الافتراضي لمسابقة محصّن وسلسلة البرامج التدريبية المصاحبة للمسابقة، وهي المسابقة الوطنية التي تسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا وتوظيف التقنية في التعليم من خلال مشاركة جميع طلاب وطالبات التعليم العام بإعداد تصاميم تقنية منوعة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي نبيل طيب، خلال اللقاء أن للمسابقات الصيفية أثر داعم لصقل مواهب الطلاب والطالبات والنهوض بأفكارهم وطموحاتهم المستقبلية لخدمة الوطن.

وأعربت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة ليلى الصاعدي أن المجالات التقنية التي أتيحت لمشاركة الطلاب والطالبات خلال هذا الصيف قد أظهرت العديد من المواهب التي تواكب رؤية المملكة 2030 في البرمجة والمونتاج وإعداد الأبحاث العلمية مما تجعلهم قادرين على الخوض في مجالات الابتكار والتصميم التقني.

وتحدث منسق المسابقة للبنين عاطف السليماني عن أهمية أخذ لقاح كورونا وحفاظاً على صحة طلابنا وطالباتنا سعت الوزارة لطرح مثل هذه المسابقات لتبرز جهود الطلبة في مجال التصميم التقني والذي اندرج تحته الانفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو والملصق العلمي.

وأوضحت منسقة المسابقة للبنات مها فلاتة ضرورة الالتزام بمعايير وشروط المسابقة لمتابعة أفضل التصاميم التقنية والمتميزة التي يمكن المشاركة بها على مستوى المملكة تحت شعار (نشاطي صيفي) لعام 1442وكان ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المدرب سلمان المشرفي على أهمية إعداد البحث العلمي وكيف يمكن كتابة الملصقات العلمية بمهارة عالية (يستطيع من خلالها الطلاب عرض أفكارهم وأفكار أبحاثهم العلمية وتقديمها بشكل بسيط وموجز).

ومن جهة أخرى، تحدث المدرب أمجد أبوالحسن عن كيفية صناعة فن (الأنفوجرافيك والموشن جرافيك ومقاطع الفيديو التعليمية) وأن هذا الفن يعتبر من متطلبات مهارات العصر الحديث التي لابد أن يتقنها الطلاب بحيث يستطيع نقل أفكاره بطريقة بصرية جذابة من خلال فن التعامل مع الخط واللون والصورة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,998
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,363
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,737

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة