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بالفيديو.. استشاري سعودي يبتكر تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق دون الحاجة لـ PCR

حصل استشاري سعودي على براءة اختراع نظير ابتكاره تقنية جديدة، تسهم في الكشف عن كورونا في وقت قياسي.

وشرح الاستشاري والأستاذ المشارك للتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور هاني الحضرمي، تفاصيل ابتكاره، وأثره الإيجابي في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية، لقناة "الإخبارية"، وقال: "وجدت دعمًا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد أن تقدمت بفكرة تطوير مستشعر حيوي لتشخيص فيروس كورونا في وقت قياسي، وبتكلفة منخفضة جدًّا".

وأشار إلى أن الكشف يتم خلال ربع ساعة، وبتكلفة تصل إلى ريال سعودي واحد فقط لقيمة الاختبار للعينة الواحدة. مشيرًا إلى أن الجهاز المستخدم تتراوح قيمته بين 2000 إلى 2400 ريال، ويبلغ حجمه حجم الجوال الذي يوضع بالجيب، وبموديلات عدة، ويمكن الحصول على أكثر من 96 عينة خلال ربع ساعة!

وأضاف الاستشاري الحضرمي: "تم تسجيل براءة الاختراع في مكتب البراءات والاختراعات الأمريكي في أقل من أسبوعين!".

وعن أثر هذا الابتكار في مواجهة جائحة كورونا أوضح الدكتور الحضرمي: "اللقاح الذي سيتم توزيعه لا يعني انتهاء الفيروس، بل نحتاج إلى الكشف عنه، ومتابعته من خلال التحاليل".

وقارن في هذا الصدد بين تكلفة تحليل (PCR) لكشف فيروس كورونا حاليًا للعينة الواحدة، التي تبلغ 100 ريال، بتكلفة هذه التقنية المنخفضة جدًّا، والوقت القياسي للحصول على النتيجة، إضافة إلى أن إنجاز هذا الابتكار كان بعقول وأيدٍ سعودية.

وكان الدكتور ‏هاني الحضرمي قد غرد على حسابه بتويتر قائلاً: "الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. تم بفضل الله تعالى تسجيلي براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكية نظير ابتكاري تقنية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد covid19، وتشخيص الفيروس في وقت قياسي دون استخدام تحليل PCR . وسوف أتحدث عن أهم مميزاتها".

استشاري سعودي الدكتور هاني الحضرمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. استشاري سعودي يبتكر تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق دون الحاجة لـ PCR
سبق

حصل استشاري سعودي على براءة اختراع نظير ابتكاره تقنية جديدة، تسهم في الكشف عن كورونا في وقت قياسي.

وشرح الاستشاري والأستاذ المشارك للتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور هاني الحضرمي، تفاصيل ابتكاره، وأثره الإيجابي في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية، لقناة "الإخبارية"، وقال: "وجدت دعمًا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد أن تقدمت بفكرة تطوير مستشعر حيوي لتشخيص فيروس كورونا في وقت قياسي، وبتكلفة منخفضة جدًّا".

وأشار إلى أن الكشف يتم خلال ربع ساعة، وبتكلفة تصل إلى ريال سعودي واحد فقط لقيمة الاختبار للعينة الواحدة. مشيرًا إلى أن الجهاز المستخدم تتراوح قيمته بين 2000 إلى 2400 ريال، ويبلغ حجمه حجم الجوال الذي يوضع بالجيب، وبموديلات عدة، ويمكن الحصول على أكثر من 96 عينة خلال ربع ساعة!

وأضاف الاستشاري الحضرمي: "تم تسجيل براءة الاختراع في مكتب البراءات والاختراعات الأمريكي في أقل من أسبوعين!".

وعن أثر هذا الابتكار في مواجهة جائحة كورونا أوضح الدكتور الحضرمي: "اللقاح الذي سيتم توزيعه لا يعني انتهاء الفيروس، بل نحتاج إلى الكشف عنه، ومتابعته من خلال التحاليل".

وقارن في هذا الصدد بين تكلفة تحليل (PCR) لكشف فيروس كورونا حاليًا للعينة الواحدة، التي تبلغ 100 ريال، بتكلفة هذه التقنية المنخفضة جدًّا، والوقت القياسي للحصول على النتيجة، إضافة إلى أن إنجاز هذا الابتكار كان بعقول وأيدٍ سعودية.

وكان الدكتور ‏هاني الحضرمي قد غرد على حسابه بتويتر قائلاً: "الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. تم بفضل الله تعالى تسجيلي براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكية نظير ابتكاري تقنية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد covid19، وتشخيص الفيروس في وقت قياسي دون استخدام تحليل PCR . وسوف أتحدث عن أهم مميزاتها".

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:49 PM

بالفيديو.. استشاري سعودي يبتكر تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق دون الحاجة لـ PCR

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
3,880

حصل استشاري سعودي على براءة اختراع نظير ابتكاره تقنية جديدة، تسهم في الكشف عن كورونا في وقت قياسي.

وشرح الاستشاري والأستاذ المشارك للتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور هاني الحضرمي، تفاصيل ابتكاره، وأثره الإيجابي في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية، لقناة "الإخبارية"، وقال: "وجدت دعمًا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد أن تقدمت بفكرة تطوير مستشعر حيوي لتشخيص فيروس كورونا في وقت قياسي، وبتكلفة منخفضة جدًّا".

وأشار إلى أن الكشف يتم خلال ربع ساعة، وبتكلفة تصل إلى ريال سعودي واحد فقط لقيمة الاختبار للعينة الواحدة. مشيرًا إلى أن الجهاز المستخدم تتراوح قيمته بين 2000 إلى 2400 ريال، ويبلغ حجمه حجم الجوال الذي يوضع بالجيب، وبموديلات عدة، ويمكن الحصول على أكثر من 96 عينة خلال ربع ساعة!

وأضاف الاستشاري الحضرمي: "تم تسجيل براءة الاختراع في مكتب البراءات والاختراعات الأمريكي في أقل من أسبوعين!".

وعن أثر هذا الابتكار في مواجهة جائحة كورونا أوضح الدكتور الحضرمي: "اللقاح الذي سيتم توزيعه لا يعني انتهاء الفيروس، بل نحتاج إلى الكشف عنه، ومتابعته من خلال التحاليل".

وقارن في هذا الصدد بين تكلفة تحليل (PCR) لكشف فيروس كورونا حاليًا للعينة الواحدة، التي تبلغ 100 ريال، بتكلفة هذه التقنية المنخفضة جدًّا، والوقت القياسي للحصول على النتيجة، إضافة إلى أن إنجاز هذا الابتكار كان بعقول وأيدٍ سعودية.

وكان الدكتور ‏هاني الحضرمي قد غرد على حسابه بتويتر قائلاً: "الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. تم بفضل الله تعالى تسجيلي براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكية نظير ابتكاري تقنية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد covid19، وتشخيص الفيروس في وقت قياسي دون استخدام تحليل PCR . وسوف أتحدث عن أهم مميزاتها".

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