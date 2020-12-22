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النائب العام يأمر بالقبض على المتورطين في إطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

3 أشخاص اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن معالي النائب العام وجه بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض بفضل الله من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهما، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.

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النائب العام يأمر بالقبض على المتورطين في إطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن معالي النائب العام وجه بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض بفضل الله من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهما، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
05:30 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
07:09 PM

النائب العام يأمر بالقبض على المتورطين في إطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

3 أشخاص اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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36,227

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن معالي النائب العام وجه بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض بفضل الله من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهما، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.

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