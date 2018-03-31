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محافظ صامطة يدشن الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، صباح اليوم، في مكتبه، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2021م، تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي".

نظم الفعالية المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان، بالتعاون مع مكتب تعليم صامطة بمستشفى صامطة العام.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة طب الأسنان بصحة جازان الدكتور علي عيسى مروحي، ومدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، ومساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية علي محمد سهلي.

ونوه محافظ صامطة خلال التدشين إلى الدور الذي يهدف إليه هذا الأسبوع لتوعية أفراد المجتمع، وخصوصًا الأطفال وأولياء أمورهم، بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان، وتطبيق المواد الواقية من التسوس على أكبر شريحة من الأطفال، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية.

وقال: إن صحة الفم والأسنان لا تتجزأ من الصحة العامة، وتتأثر بها وتؤثر فيها سلبًا وإيجابًا، مشيدًا بروح الانسجام الذي يجده من باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ذات الرسالة القيمة المعززة للسلوكيات السليمة في أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان.

وبيّن مدير إدارة طب الأسنان بصحة جازان الدكتور علي عيسى مروحي، أن تنظيم هذه الفعالية يؤكد أهمية تفعيل العمل الوقائي لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى الأطفال وكل أفراد المجتمع من خلال التوعية المستمرة، متمنياً للجميع الصحة والعافية.

وقدم شكره لمحافظ صامطة، لتدشينه فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2021م؛ الأمر الذي يدل على تعاونه واهتمامه ومتابعته الدائمة لكل الأنشطة والفعاليات.

يذكر أن المعرض اشتمل على نشرات توعوية ورسومات توضيحية حول الأمراض التي قد تصيب الفم، وكذلك منشورات حول كيفية المحافظة على الأسنان وطرق التنظيف السليمة.

إضافة إلى لوحات إرشادية وتوعوية للحرص على صحة الفم والأسنان نفذها طلاب مدارس مكتب تعليم صامطة، وركن يحتوي على أرشيف يعرض مشاركة قسم الأسنان بمستشفى صامطة العام في فعاليات سابقة، ونبذة عن القسم وأبرز العمليات الجراحية التي أجراها فريق جراحة الوجه والفكين في الأيام الماضية.

كما تضمن المعرض ركن الغذاء الصحي وركن الأفلام الوثائقية عن صحة الفم والأسنان، وركنًا للصحة المدرسية بمكتب التعليم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ صامطة يدشن الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان
سبق

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، صباح اليوم، في مكتبه، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2021م، تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي".

نظم الفعالية المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان، بالتعاون مع مكتب تعليم صامطة بمستشفى صامطة العام.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة طب الأسنان بصحة جازان الدكتور علي عيسى مروحي، ومدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، ومساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية علي محمد سهلي.

ونوه محافظ صامطة خلال التدشين إلى الدور الذي يهدف إليه هذا الأسبوع لتوعية أفراد المجتمع، وخصوصًا الأطفال وأولياء أمورهم، بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان، وتطبيق المواد الواقية من التسوس على أكبر شريحة من الأطفال، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية.

وقال: إن صحة الفم والأسنان لا تتجزأ من الصحة العامة، وتتأثر بها وتؤثر فيها سلبًا وإيجابًا، مشيدًا بروح الانسجام الذي يجده من باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ذات الرسالة القيمة المعززة للسلوكيات السليمة في أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان.

وبيّن مدير إدارة طب الأسنان بصحة جازان الدكتور علي عيسى مروحي، أن تنظيم هذه الفعالية يؤكد أهمية تفعيل العمل الوقائي لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى الأطفال وكل أفراد المجتمع من خلال التوعية المستمرة، متمنياً للجميع الصحة والعافية.

وقدم شكره لمحافظ صامطة، لتدشينه فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2021م؛ الأمر الذي يدل على تعاونه واهتمامه ومتابعته الدائمة لكل الأنشطة والفعاليات.

يذكر أن المعرض اشتمل على نشرات توعوية ورسومات توضيحية حول الأمراض التي قد تصيب الفم، وكذلك منشورات حول كيفية المحافظة على الأسنان وطرق التنظيف السليمة.

إضافة إلى لوحات إرشادية وتوعوية للحرص على صحة الفم والأسنان نفذها طلاب مدارس مكتب تعليم صامطة، وركن يحتوي على أرشيف يعرض مشاركة قسم الأسنان بمستشفى صامطة العام في فعاليات سابقة، ونبذة عن القسم وأبرز العمليات الجراحية التي أجراها فريق جراحة الوجه والفكين في الأيام الماضية.

كما تضمن المعرض ركن الغذاء الصحي وركن الأفلام الوثائقية عن صحة الفم والأسنان، وركنًا للصحة المدرسية بمكتب التعليم.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
07:19 PM

محافظ صامطة يدشن الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، صباح اليوم، في مكتبه، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2021م، تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي".

نظم الفعالية المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان، بالتعاون مع مكتب تعليم صامطة بمستشفى صامطة العام.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة طب الأسنان بصحة جازان الدكتور علي عيسى مروحي، ومدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، ومساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية علي محمد سهلي.

ونوه محافظ صامطة خلال التدشين إلى الدور الذي يهدف إليه هذا الأسبوع لتوعية أفراد المجتمع، وخصوصًا الأطفال وأولياء أمورهم، بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان، وتطبيق المواد الواقية من التسوس على أكبر شريحة من الأطفال، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية.

وقال: إن صحة الفم والأسنان لا تتجزأ من الصحة العامة، وتتأثر بها وتؤثر فيها سلبًا وإيجابًا، مشيدًا بروح الانسجام الذي يجده من باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ذات الرسالة القيمة المعززة للسلوكيات السليمة في أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان.

وبيّن مدير إدارة طب الأسنان بصحة جازان الدكتور علي عيسى مروحي، أن تنظيم هذه الفعالية يؤكد أهمية تفعيل العمل الوقائي لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى الأطفال وكل أفراد المجتمع من خلال التوعية المستمرة، متمنياً للجميع الصحة والعافية.

وقدم شكره لمحافظ صامطة، لتدشينه فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2021م؛ الأمر الذي يدل على تعاونه واهتمامه ومتابعته الدائمة لكل الأنشطة والفعاليات.

يذكر أن المعرض اشتمل على نشرات توعوية ورسومات توضيحية حول الأمراض التي قد تصيب الفم، وكذلك منشورات حول كيفية المحافظة على الأسنان وطرق التنظيف السليمة.

إضافة إلى لوحات إرشادية وتوعوية للحرص على صحة الفم والأسنان نفذها طلاب مدارس مكتب تعليم صامطة، وركن يحتوي على أرشيف يعرض مشاركة قسم الأسنان بمستشفى صامطة العام في فعاليات سابقة، ونبذة عن القسم وأبرز العمليات الجراحية التي أجراها فريق جراحة الوجه والفكين في الأيام الماضية.

كما تضمن المعرض ركن الغذاء الصحي وركن الأفلام الوثائقية عن صحة الفم والأسنان، وركنًا للصحة المدرسية بمكتب التعليم.

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