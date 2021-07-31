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"الصحة": تسجيل 1146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تنصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من المتحورات

أهابت بالجميع المبادرةَ بحجز موعدٍ عبر تطبيق "صحتي" أو "توكلنا"

نصحت "الصحة" بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11404) حالات منها (1377) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (525730) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (506089) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8237) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من المتحورات
سبق

نصحت "الصحة" بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11404) حالات منها (1377) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (525730) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (506089) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8237) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
04:11 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
04:28 PM

"الصحة" تنصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من المتحورات

أهابت بالجميع المبادرةَ بحجز موعدٍ عبر تطبيق "صحتي" أو "توكلنا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
387

نصحت "الصحة" بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11404) حالات منها (1377) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (525730) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (506089) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8237) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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